V nesreči tramvaja v Beogradu, ki se je iztiril in trčil v bližnjo stavbo, je bilo danes poškodovanih 15 ljudi, med njimi dva otroka. Vse poškodovane so hospitalizirali, vzrok nesreče pa še ugotavljajo, poročajo srbski mediji.

Nesreča se je zgodila okoli 9.30, v njej pa je bilo poškodovanih 14 potnikov in voznica tramvaja.

Večina poškodb je po dozdajšnjih ugotovitvah lažjih, pri dveh potnikih pa so ugotovili hujše poškodbe v obliki zlomov, so po poročanju portala N1 Srbija navedli v podjetju za mestni promet GSP Beograd.

Državno tožilstvo je odredilo nujni tehnični pregled tramvaja in pregled posnetkov nadzornih kamer.

V podjetju GSP Beograd so kot enega od mogočih vzrokov navedli človeški dejavnik oziroma neprilagojeno hitrost vožnje prek kretnice. Preverjajo tudi položaj kretnice. Ugotovitve glede vzroka nesreča in vseh okoliščin napovedujejo po koncu postopka in opravljeni strokovni analizi.