Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
9. 5. 2026,
11.13

V nesreči kombija blizu Benetk umrli trije ljudje

Nesreča Benetke | Vozilo se je prevrnilo v kanal. | Foto Vigili del Fuoco

Vozilo se je prevrnilo v kanal.

Foto: Vigili del Fuoco

V Chioggii blizu Benetk je danes zjutraj kombi s tujimi delavci zapeljal s ceste in se prevrnil v kanal, pri čemer so umrli trije ljudje. Po podatkih reševalcev se je šestim potnikom uspelo rešiti iz vozila, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Reševalce so o prevrnjenem in delno potopljenem vozilu v kanalu obvestili danes zjutraj ob 6.30. V vozilu je bilo v času nesreče devet potnikov.

Na prizorišču so posredovali številni gasilci, potapljači, reševalci in karabinjerji. Kljub temu so trije moški, ki so bili ujeti v vozilu, umrli na kraju nesreče.

Vzrok nesreče za zdaj ni znan, preiskava natančnega poteka dogodkov pa še poteka.

