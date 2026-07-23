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Avtor:
B. G.

Četrtek,
23. 7. 2026,
19.52

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

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Natisni članek
Bavarska napad

Četrtek, 23. 7. 2026, 19.52

1 ura, 17 minut

V napadu z nožem v banki na Bavarskem umrla ena oseba

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Nemčija, policija | Foto Reuters

Foto: Reuters

V bančni poslovalnici v Regensburgu na vzhodu Bavarske je ena oseba umrla po napadu z nožem. Osumljenec naj bi bil 20-letni Nemec, med aretacijo ni bil poškodovan. Domnevajo, da je deloval sam. Policisti so pred aretacijo iz banke rešili dve osebi. Preiskava še poteka.

V napadu z nožem v banki v Regensburgu je bila ubita ena oseba, je za dpa povedala tiskovna predstavnica policije.Žrtev je bila v bančni poslovalnici hudo ranjena, šlo je za moškega, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico, vendar je kljub zdravljenju umrl.

Pripadniki specialnih enot so ob tem iz stavbe rešili dve osebi in zavarovali območje okrog bančne poslovalnice, napadalec pa je ostal ujet v notranjosti, nato so ga aretirali.

Nemčija, policija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ker je bil osumljenec sprva v stavbi z drugimi ljudmi, so se bali, da je zajel talce, vendar je policija situacijo uspešno razrešila, poročajo nemški mediji.

Domnevajo, da je napadalec deloval sam. Šlo naj bi za 20-letnega nemškega državljana. Preiskava se osredotoča na umor in rop, motiv za napad pa za zdaj ni znan, je še sporočila policija.

Bavarska napad
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