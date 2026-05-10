V napadu v Pakistanu umrlo 15 policistov

Ponoči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov, še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti.

Ponoči je v mestu Bannu na severozahodu Pakistana napadalec z vozilom trčil v policijsko kontrolno točko, nato je vanjo vdrlo več oboroženih napadalcev in začelo streljali. Po navedbah lokalne policije so napadalci v napadu uporabili tudi manjše drone.

Po navedbah policije je v napadu sodelovalo več kot sto članov oborožene skupine, ki je med umikom s postojanke seboj odnesla tudi policijsko osebje in orožje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lokalni mediji so predvajali posnetke, ki so prikazovali napadeno stavbo v ruševinah, medtem ko reševalci izpod njih iščejo trupla.

Potrjenih 15 smrtnih žrtev

Po navedbah oblasti je za zdaj potrjenih 15 smrtnih žrtev. Gre sicer za zadnjega v vrsti napadov v provinci Khyber Pakhtunkhwa, kjer so se v zadnjem času zaostrili odnosi med Islamabadom in Kabulom. Konflikt med Pakistanom in Afganistanom se je namreč februarja ponovno zaostril, ko je Islamabad Kabul obtožil, da daje zatočišče militantnim skupinam, kar talibanska vlada zanika.

Lani so oblasti v provinci zabeležile več kot 3800 terorističnih incidentov, vključno s 16 samomorilskimi napadi. Po celotnem Pakistanu so poročali o približno 5400 terorističnih incidentih in 27 samomorilskih napadih, navaja nemška tiskovna agencija dpa.