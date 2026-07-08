V današnjem napadu na srednjo šolo v mestu Schongau v nemški zvezni deželi Bavarski sta bili ranjeni najmanj dve osebi. Resnost njunih poškodb še ni znana. Policija je 16-letnega osumljenca že aretirala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policija sumi, da je pri napadih šlo za načrtni poboj. Več podrobnosti o incidentu še ni znanih.

Schongau je majhno mesto na bregu reke Lech v južnonemški zvezni deželi Bavarski in šteje več kot 12.000 prebivalcev.