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Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
15.35

Osveženo pred

24 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Nemčija Bavarska napad srednja šola

Sreda, 8. 7. 2026, 15.35

24 minut

V napadu na srednjo šolo na Bavarskem najmanj dva ranjena

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Nemška policija | Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

V današnjem napadu na srednjo šolo v mestu Schongau v nemški zvezni deželi Bavarski sta bili ranjeni najmanj dve osebi. Resnost njunih poškodb še ni znana. Policija je 16-letnega osumljenca že aretirala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policija sumi, da je pri napadih šlo za načrtni poboj. Več podrobnosti o incidentu še ni znanih.

Schongau je majhno mesto na bregu reke Lech v južnonemški zvezni deželi Bavarski in šteje več kot 12.000 prebivalcev.

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