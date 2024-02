V napadu na pekarno v Lisičansku na vzhodu Ukrajine naj bi umrlo 28 ljudi #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poudarki dneva:



9.15 V napadu na pekarno v Lisičansku na vzhodu Ukrajine naj bi umrlo 28 ljudi

9.15 V napadu na pekarno v Lisičansku na vzhodu Ukrajine naj bi umrlo 28 ljudi

V napadu na pekarno v mestu Lisičansk na zasedenem vzhodu Ukrajine je po ruskih navedbah umrlo 28 ljudi, med njimi otrok. Rusko ministrstvo za izredne razmere je v objavi na omrežju Telegram za napad okrivilo ukrajinske sile.

Ruski reševalci so sporočili, da so vso noč iskali žrtve v ruševinah pekarne. Po njihovih navedbah je umrlo 28 ljudi, tudi en otrok. Deset ljudi so rešili iz ruševin.

V Moskvi trdijo, da so ukrajinske sile za napad na priljubljeno pekarno uporabile zahodno orožje. Izrazili so pričakovanje, da ga bodo mednarodne organizacije "hitro in brezpogojno" obsodile, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mesto Lisičansk v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki je imelo pred vojno okoli 100.000 prebivalcev, je po hudih bojih poleti leta 2022 padlo v ruske roke. Odtlej se frontna črta na območju ni bistveno premaknila, so se pa napadi z obeh strani v zadnjih mesecih okrepili.