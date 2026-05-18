V napadu medvedke v Bolgariji umrl moški

Medved | Priče so povedale, da se je moški v 30. letih pred medvedko skušal braniti s palico. Smrtonosna srečanja z rjavimi medvedi so v Bolgariji relativno redka, incident v Vitoši pa je nenavaden, saj medvedi večinoma živijo v drugih goratih območjih po državi. (Fotografija je simbolična.) | Foto Shutterstock

V Bolgariji je v soboto rjava medvedka ubila moškega v gorovju Vitoša na obrobju prestolnice Sofija. Z notranjega ministrstva so sporočili, da ga je medvedka, ki je bila z mladičem, napadla blizu gorske koče, poročajo tuje tiskovne agencije, ki navajajo bolgarske medije.

Njegovo truplo so našli v soboto popoldne blizu ceste, ki povezuje dve gorski koči na severozahodu goratega območja, ki je okoli pol ure oddaljeno od Sofije.

Gorovje Vitoša je priljubljena pohodniška destinacija prebivalcev bolgarske prestolnice, a tudi domovanje vrste divjih živali, kot so jeleni, srne, divji prašiči in volkovi. Tu naj bi živelo tudi okoli deset medvedov.

Smrtonosna srečanja z rjavimi medvedi so v Bolgariji relativno redka, incident v Vitoši pa je nenavaden, saj medvedi večinoma živijo v drugih goratih območjih po državi. Zadnji zabeleženi primer smrti človeka zaradi napada medveda sega v leto 2010 v gorovju Rodopi na jugu države. Po ocenah v državi živi med 300 in 500 rjavih medvedov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

