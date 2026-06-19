V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti štirje izraelski vojaki. Napadi se vrstijo kljub dogovoru med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu.

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9.30 V napadih Izraela in Hezbolaha več mrtvih, tudi izraelski vojaki

9.30 V napadih Izraela in Hezbolaha več mrtvih, tudi izraelski vojaki

Po poročanju libanonske tiskovne agencije NNA je "sovražnik zagrešil več pobojev" z vrsto nočnih zračnih napadov, ki so bili usmerjeni na stanovanjska območja v več mestih. Samo v mestu Haruf je bilo ubitih najmanj osem ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Libanonski mediji so že v četrtek na jugu države poročali o treh smrtnih žrtvah.

Izraelska vojska je danes v izjavi potrdila, da je ponoči in danes zjutraj napadla teroriste in infrastrukturo šiitskega gibanja Hezbolah na več območjih v južnem Libanonu. Po navedbah vojske so napadi posledica več kršitev premirja gibanja.

O spopadih z Izraelom je danes poročal tudi Hezbolah. Ta je navedel, da so njegovi borci z vodenimi raketami ciljali in uničili tri izraelske tanke. Izraelska vojska je pozneje sporočila, da so bili v spopadih v južnem Libanonu ubiti štirje izraelski vojaki, kar so prve tovrstne žrtve od sredinega sporazuma.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek znova izključil umik izraelskih vojakov iz južnega Libanona v dogledni prihodnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah Netanjahuja se Izrael ne bo umaknil z "varnostnega območja", ki ga je vojska vzpostavila kot oviro med Hezbolahom in izraelskimi skupnostmi na severu Izraela, dokler bodo varnostne potrebe na območju zahtevale vojaško prisotnost.