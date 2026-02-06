V množičnem napadu piranj poškodovanih najmanj 40 plavalcev: poškodbe so hude

V množičnem napadu piranj v Argentini je bilo poškodovanih najmanj 40 plavalcev, vključno z otroki. Ena od žrtev je izgubila prst, druge pa so zdravili zaradi ugriznih ran. Plažo so takoj po incidentu morali zapreti, poroča The Sun.

Mesojede ribe so napadle kopalce, ki so se hladili v reki Paraná blizu mesta Victoria v Argentini. Ljudem so odgriznile koščke kože in mesa.

🐡 In Argentina, un attacco di piranha ha causato il ferimento di oltre 40 persone a Playa Victoria, che si affaccia sul fiume Victoria, un braccio del delta del Paraná, nella provincia di Entre Ríos. In uno dei casi più seri, a una vittima è stato amputato un dito dopo essere… pic.twitter.com/3I1fcMWNwh — RTL 102.5 (@rtl1025) February 5, 2026

Lokalni zdravstveni organi so sporočili, da je urgentni oddelek bolnišnice Fermín Salaberry po napadu oskrbel številne ljudi. Med pacienti so bili tako otroci kot odrasli. Reševalec na plaži Alejandro Martin je potrdil, da je bilo poškodovanih 46 kopalcev, večina pa je utrpela hude poškodbe. "Oskrbel sem 46 primerov, vsi resni. Porabil sem tri komplete prve pomoči," je dejal in dodal, da so eni od žrtev morali amputirati prst.

Nemudoma postavili rdečo zastavo

Po incidentu so reševalci preostalim kopalcem ukazali, naj nemudoma pridejo iz reke in zapustijo plažo. Dvignili so rdečo opozorilno zastavo, kar pomeni, da gre za izjemno nevarnost. Martin je dejal, da si prizadeva za namestitev dva metra visoke zaščitne mreže z verigami in bojami vzdolž obale, da bi zagotovili varno uporabo plaže do aprila.

Uradniki bolnišnice so potrdili, da so opozorilni znaki na nekaterih mestih vzdolž obale bili postavljeni, še preden so kopalci vstopili v reko. Kljub omejitvam so ti vstopili v vodo.

Strokovnjaki so tudi opozorili, da so piranje zaradi visoke temperature in nizke gladine reke še bolj aktivne. Tudi sicer se napadi piranj običajno zgodijo v plitvi vodi. Gladina reke Parana pa je izrazito nizka, zato so opozorila za prepoved kopanja postavljena na številnih območjih.

Nedavno po napadu piranj umrl otrok

Množični napad se je zgodil kmalu po tem, ko je v grozljivem napadu piranj poleg svojega doma ob reki v sosednji Braziliji umrla malčica. Dvoletno Claro Vitorio so mesojede ribe pojedle živo kmalu po tem, ko je padla v reko v Amazoniji. Tragična nesreča se je zgodila, ko se je oddaljila od staršev in padla skozi neograjeno luknjo v plavajoči strukturi. Njeni starši so deklico obupano iskali in jo našli pet minut pozneje. Potegnili so jo iz vode, vendar žal ni kazala znakov življenja.