V mednarodni operaciji, ki jo je usklajeval Interpol, je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja, pridobljenega z goljufijami in pranjem denarja, je danes sporočila policijska organizacija. Operacija je bila usmerjena v prevare za pridobitev denarja ali podatkov z zlorabo zaupanja.

Operacija, ki so jo med 15. januarjem in 30. aprilom izvedli organi pregona iz 97 držav in ozemelj, je bila posebej usmerjena v prevare, ki zlorabljajo zaupanje ljudi za pridobitev denarja ali zaupnih informacij, kot so kraja identitete, lažne naložbe, spletne romance, spolno izsiljevanje in goljufije s poslovno e-pošto, in s tem povezano pranje denarja, je v izjavi sporočil Interpol.

V okviru operacije so aretirali več kot 5811 ljudi in zasegli 293 milijonov dolarjev oz. 256 milijonov evrov nezakonitega premoženja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med operacijo je bilo po vsem svetu identificiranih več kot 142.000 žrtev, analiziranih 152.808 primerov, zamrznjenih 31.014 bančnih računov, rešenih 23.715 preiskav in identificiranih 15.606 osumljencev, je sporočil Interpol, ki je usklajeval operacijo z imenom First light 2026.

🚨 5,800+ arrests, USD 293 million intercepted across 97 countries



The results of Operation First Light 2026 highlight the global scale of social engineering fraud and associated money laundering.



Coordinated by INTERPOL, the operation targeted the criminal networks behind… pic.twitter.com/ArRit7NmMp — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) July 9, 2026

Med opaznejšimi primeri je bilo razbitje kriminalne mreže v Esvatiniju, namenjene nezakonitim spletnim igram na srečo, pranju denarja in prevaram s krajo identitete, kar je privedlo do 82 aretacij. Policija je med drugim zasegla "realistično repliko brazilske policijske postaje", skupaj s ponarejenimi uniformami in opremo.

Na Tajskem je policija razbila mrežo, ki je prala denar, pridobljen z romantičnimi prevarami, v kriptovalutah. Oblasti v Singapurju in Omanu pa so blokirale nezakonit prenos 6,6 milijona dolarjev, povezanih s spletno prevaro lažnega poslovnega predstavljanja.

Prevare za pridobitev osebnih podatkov s pomočjo zlorabe zaupanja, ki jih Interpol opredeljuje kot socialni inženiring, še naprej predstavljajo veliko grožnjo družbi, opozarjajo pri policijski organizaciji.

"Kriminalne združbe izkoriščajo človeško psihologijo za manipulacijo svojih tarč in nobena država ne more ostati varna, če niso vse države opremljene in zavezane k skupnemu boju," je dejal direktor Interpolovega centra za finančni kriminal in boj proti korupciji Tomonobu Kaya.