V Maroku pogrešajo dva ameriška vojaka

Dva ameriška vojaka, ki sta sodelovala v vojaški vaji na jugu Maroka, sta pogrešana, so danes sporočili predstavniki ameriške in maroške vojske. Iskanje še poteka. V vojaški vaji Afriški lev 2026 sicer sodeluje skoraj pet tisoč vojakov iz več kot 40 držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Maroška vojska je na omrežju Facebook zapisala, da sta dva ameriška vojaka izginila v soboto zvečer blizu pečine v bližini vadbišča Cap Draa.

Maroške, ameriške in druge sile, ki sodelujejo v vaji, so takoj sprožile iskanje, v katerem sodelujejo kopenske, zračne in pomorske enote.

Da sta vojaka pogrešana, je potrdilo tudi ameriško poveljstvo za Afriko. Primer se še preiskuje, iskanje pa še poteka, so sporočili.

Ameriška vojaka sta sodelovala v vojaški vaji Afriški lev 2026, ki se je začela konec aprila v mestu Agadir in bo trajala do 8. maja, v njej pa sodeluje skoraj pet tisoč vojakov iz več kot 40 držav. Namenjena je okrepitvi sodelovanja med ameriškimi silami, zaveznicami v Natu in afriškimi državami.