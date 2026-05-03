Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
3. 5. 2026,
16.52

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Maroko pogrešana ameriška vojska vojaki ZDA

Nedelja, 3. 5. 2026, 16.52

19 minut

V Maroku pogrešajo dva ameriška vojaka

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ameriški vojaki na Gotlandu | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Dva ameriška vojaka, ki sta sodelovala v vojaški vaji na jugu Maroka, sta pogrešana, so danes sporočili predstavniki ameriške in maroške vojske. Iskanje še poteka. V vojaški vaji Afriški lev 2026 sicer sodeluje skoraj pet tisoč vojakov iz več kot 40 držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Maroška vojska je na omrežju Facebook zapisala, da sta dva ameriška vojaka izginila v soboto zvečer blizu pečine v bližini vadbišča Cap Draa.

Maroške, ameriške in druge sile, ki sodelujejo v vaji, so takoj sprožile iskanje, v katerem sodelujejo kopenske, zračne in pomorske enote.

Da sta vojaka pogrešana, je potrdilo tudi ameriško poveljstvo za Afriko. Primer se še preiskuje, iskanje pa še poteka, so sporočili.

Ameriška vojaka sta sodelovala v vojaški vaji Afriški lev 2026, ki se je začela konec aprila v mestu Agadir in bo trajala do 8. maja, v njej pa sodeluje skoraj pet tisoč vojakov iz več kot 40 držav. Namenjena je okrepitvi sodelovanja med ameriškimi silami, zaveznicami v Natu in afriškimi državami.

Maroko pogrešana ameriška vojska vojaki ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.