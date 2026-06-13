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Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
13. 6. 2026,
15.36

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Karel III. London Parada Velika Britanija

Sobota, 13. 6. 2026, 15.36

9 minut

V Londonu s tradicionalno parado počastili rojstni dan kralja Karla III. #foto

Avtorji:
D.K., STA

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Britanski kralj Karel III. je proslavil svoj rojstni dan s tradicionalno parado v središču Londona. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Britanski kralj Karel III. je danes uradno proslavil svoj rojstni dan s tradicionalno parado v središču Londona. Ob kraljici Camilli so se dogodka udeležili tudi princ William in princesa Kate ter njuni otroci. Slovesnost je v živo spremljalo več tisoč ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Parada Trooping the Colour oz. t. i. pozdrav zastavi je do potankosti načrtovan dogodek na londonskih ulicah. Običaj izvira iz časov, ko so vojaki na bojiščih prapore uporabljali za prepoznavanje svojih enot, kasneje pa je prerasel v slovesnost.

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Parada je poleg državne slovesnosti tudi družabni dogodek. Tribune ob paradi je napolnilo okoli 8000 družinskih članov gardistov in častnikov. Princesa Kate je skupaj s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo spremljala parado z osrednje tribune, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Britanski kralj Karel III. je proslavil svoj rojstni dan s tradicionalno parado v središču Londona. | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Letošnja parada je bila posvečena praporu grenadirske garde, ki ga je kralj enoti izročil v začetku tedna. Grenadirska garda je sodelovala v vseh večjih britanskih vojaških spopadih od 17. stoletja do nedavnih operacij v Afganistanu. Danes njeni pripadniki poleg operativnih nalog opravljajo tudi najpomembnejše ceremonialne dolžnosti, navaja dpa.

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Kralj je med slovesnostjo pregledal vojaške čete. Tako kot lani je tudi letos to storil iz kočije, v kateri mu je družbo delala žena Camilla. Za kraljevo kočijo so na konjih jahali člani kraljeve družine, ki opravljajo častne funkcije polkovnikov posameznih gardnih polkov: valižanski princ William, princesa Anne in vojvoda Edinburški Edward.

Britanski kralj Karel III. je proslavil svoj rojstni dan s tradicionalno parado v središču Londona. | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Kralj in kraljica sta nato s sprevodom odpotovala nazaj v Buckinghamsko palačo. V odprti kočiji jima je sledila princesa Kate z otroki.

Člani kraljeve družine so se nato zbrali na balkonu Buckinghamske palače, poroča britanski BBC.

Britanski kralj Karel III. je proslavil svoj rojstni dan s tradicionalno parado v središču Londona. | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Vrhunec slovesnosti je bil prelet 31 vojaških letal, med njimi akrobatske skupine Red Arrows, ki je nad Londonom pustila značilne rdeče, bele in modre sledi. V čast kralju so v središču Londona pred tem izstrelili 41 topovskih salv. Britanski kralj Karel III. je proslavil svoj rojstni dan s tradicionalno parado v središču Londona. | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Protestniki pred Buckinghamsko palačo

Dogodek je spremljala tudi manjša skupina nasprotnikov monarhije, ki je protestirala pred Buckinghamsko palačo.

Protestniki so poleg transparentov z napisi proti monarhiji med drugim nosili tudi fotografije kraljevega brata Andrewa Mountbatten-Windsorja, ki se je zaradi povezav z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom moral odpovedati nazivom. Policisti so protestnike nato pospremili stran, del množice pa jih je izžvižgal, še poroča BBC.

Britanski kralj Karel III. je proslavil svoj rojstni dan s tradicionalno parado v središču Londona. | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Karel III. bo 14. novembra dopolnil 78 let, a tradicija uradnega praznovanja junija sega v leto 1748, ko je tedanji kralj Jurij II. želel rojstni dan praznovati v lepšem vremenu, kot ga je običajno spremljalo ob njegovem oktobrskem rojstnem dnevu.

Britanski kralj Karel III. je proslavil svoj rojstni dan s tradicionalno parado v središču Londona. | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

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