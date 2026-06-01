Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
16.54

V Latviji zmeden medved zašel v mesto #video

V latvijsko mesto Jekabpils je v nedeljo zašel zmeden medved, ki so ga oblasti nato zvečer zvabile v bližnji gozd. V ta namen so zaprli cesto in ustvarili koridor za medveda, ki so ga z infrardečimi kamerami spremljali s pomočjo dronov.

Žival so v mestu z okoli 20.000 prebivalci sprva podnevi opazili na različnih lokacijah. Na videoposnetkih, ki so jih objavili na spletu, je bilo videti medveda, kako v stanovanjskem naselju hodi ob cesti. Opazili so ga tudi blizu črpalke, a so ga na koncu zvečer uspeli ob pomoči zvočnikov zvabiti v gozd.

Župan mesta Raivis Ragainis je za latvijsko tiskovno agencijo Leta povedal, da je nekaj težav povzročil velik interes javnosti, ki je še dodatno zmedel že tako dezorientirano žival. Nekateri prebivalci so namreč kljub potencialni nevarnosti sledili medvedu, ga snemali in fotografirali.

Mestni svet je pred tem objavil opozorilo, da je v mestu medved in da ga bodo iz njega zvabili s pomočjo zvočnikov.

Medvede so v bližini mesta Jekabpils na jugovzhodu države sicer opazili že v preteklosti, so pa nedavno tako kot sedaj medveda iz njega zvabili že losa, ki je prav tako zašel. "V naravi je pač tako. Obdani smo z gozdovi," je ob tem dodal župan.

