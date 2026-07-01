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Avtor:
M. T.

Sreda,
1. 7. 2026,
11.57

Osveženo pred

21 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Rusija Ukrajina Monako eksplozija poskus umora Vojna v Ukrajini

Sreda, 1. 7. 2026, 11.57

21 minut

V kritičnem stanju je skrivnostna ženska: velik preobrat po eksploziji v Monaku

Avtor:
M. T.

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V ponedeljek zvečer je v kneževini Monako odjeknila silovita eksplozija, v kateri so bile ranjene tri osebe. Glavna tarča napada z bombo naj bi bil Vadim Jermolajev, eden najbogatejših Ukrajincev, mediji pa so poročali, da sta bila v eksploziji huje poškodovana še njegova žena in njun 13-letni sin. Zdaj pa je prišlo do preobrata – oglasila se je žena Vadima Jermolajeva in pojasnila, da gre za drugo žensko. Kdo je, ni znano.

Anna Jermolajeva, s katero ima ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev štiri otroke, je za ukrajinske medije razkrila, da je bila v eksploziji v Monaku – najverjetneje je šlo za poskus umora enega najbogatejših Ukrajincev – poškodovana druga ženska in ne ona, kot so sprva navajali skoraj vsi mediji.

Amputirati so ji morali več okončin

Neznana ženska, ki je bila z njegovim 13-letnim sinom v družbi Vadima Jermolajeva v trenutku, ko je pred stanovanjsko stavbo odjeknila eksplozija, je po navedbah ukrajinskih medijev zelo hudo poškodovana in je trenutno še v kritičnem stanju. Amputirali naj bi ji tudi več okončin.

Francoski mediji so medtem poročali, da je stanje 13-letnika, ki ga je sila eksplozije vrgla skoraj 15 metrov visoko, stabilno. Vadim Jermolajev je bil v eksploziji huje ranjen, a naj ne bi bil več v življenjski nevarnosti. 

Preiskovalci še vedno iščejo moškega v črnem ribiškem klobuku, ki so ga ujele nadzorne kamere, potem ko je nahrbtnik pustil v stanovanjski hiši. Verjamejo namreč, da je povezan z eksplozijo.  | Foto: Reuters Preiskovalci še vedno iščejo moškega v črnem ribiškem klobuku, ki so ga ujele nadzorne kamere, potem ko je nahrbtnik pustil v stanovanjski hiši. Verjamejo namreč, da je povezan z eksplozijo.  Foto: Reuters

Poskus umora

Oblasti v Franciji oziroma Monaku dogodek obravnavajo kot poskus umora in ne kot teroristično dejanje, hkrati pa še nočejo uradno potrditi, da je bil tarča bombnega napada prav Jermojalev. Preiskovalci medtem še vedno iščejo moškega v črnem ribiškem klobuku, ki so ga ujele nadzorne kamere, potem ko je nahrbtnik pustil v stanovanjski hiši. Verjamejo namreč, da je povezan z eksplozijo.

Zakaj bi oligarha kdo sploh poskusil ubiti?

Ukrajinski portal Suspilne poroča, da naj bi se Jermojalev v rodni Ukrajini – domovino je sicer zapustil pred več kot desetimi leti in se preselil v Monako – znašel v središču preiskave delovanja tako imenovanih podzemnih klicnih centrov, ki so povezani z izvajanjem obsežnih finančnih goljufij po vsej Evropi.

Možakar s klobukom, ki ga iščejo preiskovalci. | Foto: X / Posnetek zaslona Možakar s klobukom, ki ga iščejo preiskovalci. Foto: X / Posnetek zaslona

Jermolajev je v zadnjem času slabo zapisan tudi pri oblasteh v Kijevu, saj je po ruski invaziji na Ukrajino posloval s partnerji na ukrajinskem polotoku Krim, ki ga od leta 2014 okupira Rusija.

Jermolajev, eden najbogatejših Ukrajincev – vrednost njegovega premoženja je ocenjena zelo različno in se giblje od približno 150 do več kot 650 milijonov evrov –, je svoje premoženje ustvaril po razpadu Sovjetske zveze ter zgradil zelo raznolik poslovni imperij. Med drugim je vlagal v alkoholne pijače, predvsem vino, industrijo in proizvodnjo, nepremičninske projekte, bančništvo in logistiko.

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