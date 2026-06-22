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Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
7.53

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek
eksplozija Katar

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 7.53

13 minut

Silovita eksplozija v Katarju: 54 ljudi je ranjenih, 18 pogrešanih #video

Avtor:
R. K.

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V eksploziji v obratu za predelavo utekočinjenega zemeljskega plina v industrijskem mestu Ras Laffan v Katarju je bilo poškodovanih 54 ljudi, 18 jih pogrešajo.

Iz katarskega nacionalnega energetskega podjetja QatarEnergy so sporočili, da se je v tovarni Barzan v industrijskem mestu Ras Laffan zgodil incident. V obratu za predelavo utekočinjenega zemeljskega plina sta izbruhnila eksplozija in požar. 

Pristojne službe so napotili na kraj požara, gasilcem je ogenj uspelo pogasiti. 

Katarsko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da je v eksploziji 54 ljudi utrpelo poškodbe, 18 jih še pogrešajo. Mednarodna iskalno-reševalna ekipa v sodelovanju s civilno zaščito intenzivno išče pogrešane.

Po poročanju Reutersa so glasno eksplozijo slišali tudi v prestolnici Doha, južno od mesta Ras Laffan.

eksplozija Katar
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