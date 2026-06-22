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Silovita eksplozija v Katarju: 54 ljudi je ranjenih, 18 pogrešanih #video
V eksploziji v obratu za predelavo utekočinjenega zemeljskega plina v industrijskem mestu Ras Laffan v Katarju je bilo poškodovanih 54 ljudi, 18 jih pogrešajo.
Iz katarskega nacionalnega energetskega podjetja QatarEnergy so sporočili, da se je v tovarni Barzan v industrijskem mestu Ras Laffan zgodil incident. V obratu za predelavo utekočinjenega zemeljskega plina sta izbruhnila eksplozija in požar.
Pristojne službe so napotili na kraj požara, gasilcem je ogenj uspelo pogasiti.
Operational Incident at Ras Laffan Industrial City— QatarEnergy (@qatarenergy) June 21, 2026
QatarEnergy confirms that there was an operational incident during the start-up of operations at Ras Laffan Industrial City which resulted in an explosion and fire at Barzan local gas supply facility in the evening hours of…
Katarsko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da je v eksploziji 54 ljudi utrpelo poškodbe, 18 jih še pogrešajo. Mednarodna iskalno-reševalna ekipa v sodelovanju s civilno zaščito intenzivno išče pogrešane.
Po poročanju Reutersa so glasno eksplozijo slišali tudi v prestolnici Doha, južno od mesta Ras Laffan.
BREAKING: Initial reports indicate explosions in Doha, the capital of Qatar.— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 22, 2026
Qatar's Ministry of Interior stated that an internal explosion occurred at a factory in the Ras Laffan Industrial City. Civil Defense teams responded to the incident, and no injuries or hazardous leaks… pic.twitter.com/2s8iKt4TT2