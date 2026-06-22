Silovita eksplozija v Katarju: 54 ljudi je ranjenih, 18 pogrešanih #video

V eksploziji v obratu za predelavo utekočinjenega zemeljskega plina v industrijskem mestu Ras Laffan v Katarju je bilo poškodovanih 54 ljudi, 18 jih pogrešajo.

Iz katarskega nacionalnega energetskega podjetja QatarEnergy so sporočili, da se je v tovarni Barzan v industrijskem mestu Ras Laffan zgodil incident. V obratu za predelavo utekočinjenega zemeljskega plina sta izbruhnila eksplozija in požar.

Pristojne službe so napotili na kraj požara, gasilcem je ogenj uspelo pogasiti.

Operational Incident at Ras Laffan Industrial City



QatarEnergy confirms that there was an operational incident during the start-up of operations at Ras Laffan Industrial City which resulted in an explosion and fire at Barzan local gas supply facility in the evening hours of… — QatarEnergy (@qatarenergy) June 21, 2026

Katarsko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da je v eksploziji 54 ljudi utrpelo poškodbe, 18 jih še pogrešajo. Mednarodna iskalno-reševalna ekipa v sodelovanju s civilno zaščito intenzivno išče pogrešane.

Po poročanju Reutersa so glasno eksplozijo slišali tudi v prestolnici Doha, južno od mesta Ras Laffan.