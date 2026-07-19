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Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
19. 7. 2026,
9.21

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek
Bližnji vzhod Vojna v Iranu ameriška vojska

Nedelja, 19. 7. 2026, 9.21

29 minut

V Jordaniji ubita ameriška vojaka, ZDA s povračilnimi napadi proti Iranu

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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ameriška vojska | Število potrjenih smrtnih žrtev med ameriškimi vojaki od začetka vojne 28. februarja se je povzpelo na 16. | Foto U. S. Central Command

Število potrjenih smrtnih žrtev med ameriškimi vojaki od začetka vojne 28. februarja se je povzpelo na 16.

Foto: U. S. Central Command

ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je v soboto potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal "nepozabne lekcije", poročajo tuje tiskovne agencije.

Mesec dni po tem, ko sta ZDA in Iran podpisala zdaj opuščen predhodni dogovor o končanju vojne, je Iran konec tedna izvedel več napadov na cilje v državah po regiji, med drugim v Jordaniji.

Centralno poveljstvo ameriške vojske (CENTCOM) je v soboto sporočilo, da sta bila pri tem v petek ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Kot so dodali, je šlo za napad iranskih balističnih raket in dronov.

S tem se je število potrjenih smrtnih žrtev med ameriškimi vojaki od začetka vojne 28. februarja povzpelo na 16, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA vračajo udarec

Kmalu po omenjenem sporočilu je CENTCOM napovedal napade na Iran še osmo zaporedno noč. Kot so zapisali na omrežju X, so ti "namenjeni nadaljnjemu slabljenju sposobnosti Irana za ogrožanje komercialnega ladijskega prometa v Hormuški ožini in hitremu kaznovanju sil Korpusa garde islamske revolucije, ki so prejšnjo noč izvedle napade na ameriške vojake v Jordaniji."

Iranski vrhovni voditelj sporoča ZDA: Dal vam bom "nepozabno lekcijo"

Iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej je v sobotni izjavi za državno televizijo obljubil, da bo Američanom dal "nepozabno lekcijo". Visoki vojaški svetovalec Hameneja pa je po poročanju AFP posvaril, da bo Teheran znova začel "obsežne ofenzivne operacije", če se bodo ameriški napadi v prihodnjih dneh nadaljevali.

ZDA napad na Iran
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