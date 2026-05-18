V izraelskih napadih je v nedeljo v Libanonu umrlo najmanj sedem ljudi, še 15 je bilo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile libanonske oblasti. Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah je medtem začasno prekinitev ognja, ki velja v Libanonu, ocenil za slepo ulico.

8.01 V izraelskih napadih v Libanonu več mrtvih

V krajih Tajr Felsaj in Tajr Deba na jugu Libanona je bilo ubitih pet oseb, od tega dva otroka. V napadih na omenjeni mesti je bilo poškodovanih še 11 ljudi, o štirih ranjencih so poročali iz drugih mest na jugu države.

Libanonska tiskovna agencija NNA je pozneje poročala, da sta bila v napadih na mesto Balbek na vzhodu Libanona ubita poveljnik gibanja Islamski džihad Vael Abdel Halim in njegova 17-letna hči.

Kljub podaljšanju prekinitve ognja novi napadi

Čeprav je bila v petek za 45 dni podaljšana začasna prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom, ki jo je naznanil predsednik ZDA Donald Trump, pa Izrael nadaljuje napade zlasti na jugu Libanona in izdaja nova opozorila, naj prebivalci zapustijo določena mesta in vasi v tem delu države, poroča AFP.

Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Husein Hadž Hasan je v nedeljo dejal, da so neposredna pogajanja z Izraelom libanonske oblasti pripeljala v slepo ulico in se bodo končala le z novimi popuščanji. Po njegovem mnenju nihče, niti libanonske oblasti, ne bo mogel "izpeljati tega, kar si želi sovražnik, zlasti kar zadeva vprašanje razorožitve odpora", poroča AFP.

Spopadi so Libanon ponovno zajeli v začetku marca, potem ko se je proiranski Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelske napade na Iran. Od 17. aprila, ko je začela veljati začasna prekinitev ognja v Libanonu, je bilo ubitih več kot 400 ljudi, navajajo libanonske oblasti.