Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
7.59

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Libanon Bližnji vzhod Vojna v Izraelu napad Izrael

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 7.59

13 minut

Vojna na Bližnjem vzhodu

V izraelskih napadih v Libanonu več mrtvih

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Izrael, Libanon | Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Husein Hadž Hasan je v nedeljo dejal, da so neposredna pogajanja z Izraelom libanonske oblasti pripeljala v slepo ulico in se bodo končala le z novimi popuščanji. Po njegovem mnenju nihče, niti libanonske oblasti, ne bo mogel "izpeljati tega, kar si želi sovražnik, zlasti kar zadeva vprašanje razorožitve odpora", poroča AFP. | Foto Reuters

Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Husein Hadž Hasan je v nedeljo dejal, da so neposredna pogajanja z Izraelom libanonske oblasti pripeljala v slepo ulico in se bodo končala le z novimi popuščanji. Po njegovem mnenju nihče, niti libanonske oblasti, ne bo mogel "izpeljati tega, kar si želi sovražnik, zlasti kar zadeva vprašanje razorožitve odpora", poroča AFP.

Foto: Reuters

V izraelskih napadih je v nedeljo v Libanonu umrlo najmanj sedem ljudi, še 15 je bilo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile libanonske oblasti. Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah je medtem začasno prekinitev ognja, ki velja v Libanonu, ocenil za slepo ulico.

Pregled dnevnega dogajanja:

8.01 V izraelskih napadih v Libanonu več mrtvih

8.01 V izraelskih napadih v Libanonu več mrtvih

V krajih Tajr Felsaj in Tajr Deba na jugu Libanona je bilo ubitih pet oseb, od tega dva otroka. V napadih na omenjeni mesti je bilo poškodovanih še 11 ljudi, o štirih ranjencih so poročali iz drugih mest na jugu države.

Libanonska tiskovna agencija NNA je pozneje poročala, da sta bila v napadih na mesto Balbek na vzhodu Libanona ubita poveljnik gibanja Islamski džihad Vael Abdel Halim in njegova 17-letna hči.

Kljub podaljšanju prekinitve ognja novi napadi

Čeprav je bila v petek za 45 dni podaljšana začasna prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom, ki jo je naznanil predsednik ZDA Donald Trump, pa Izrael nadaljuje napade zlasti na jugu Libanona in izdaja nova opozorila, naj prebivalci zapustijo določena mesta in vasi v tem delu države, poroča AFP.

Poslanec libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Husein Hadž Hasan je v nedeljo dejal, da so neposredna pogajanja z Izraelom libanonske oblasti pripeljala v slepo ulico in se bodo končala le z novimi popuščanji. Po njegovem mnenju nihče, niti libanonske oblasti, ne bo mogel "izpeljati tega, kar si želi sovražnik, zlasti kar zadeva vprašanje razorožitve odpora", poroča AFP.

Spopadi so Libanon ponovno zajeli v začetku marca, potem ko se je proiranski Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelske napade na Iran. Od 17. aprila, ko je začela veljati začasna prekinitev ognja v Libanonu, je bilo ubitih več kot 400 ljudi, navajajo libanonske oblasti.

Vladimir Putin, ruski predsednik
Novice Putinova poteza skrbi sosedo Ukrajine: lahko Rusija napade še z ene strani?
Ukrajina, Dron, Shahed
Novice Novi siloviti napadi Rusije na ukrajinska mesta
Libanon Bližnji vzhod Vojna v Izraelu napad Izrael
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.