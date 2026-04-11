V izraelskem napadu na Gazo več mrtvih

V izraelskem zračnem napadu v osrednjem delu območja Gaze je bilo ponoči ubitih sedem ljudi, več pa ranjenih, je danes sporočila palestinska civilna zaščita. Združeni narodi so že pred tem v petek obsodili nadaljevanje izraelskega ubijanja Palestincev v Gazi, šest mesecev po uveljavitvi krhkega premirja med Izraelom in gibanjem Hamas.

"Danes okoli 1.40 je bilo ubitih sedem ljudi, več pa jih je bilo ranjenih, med njimi so štirje v kritičnem stanju, potem ko je izraelski brezpilotni letalnik izstrelil dve raketi v bližini policijske postaje v begunskem taborišču Al Bureidž," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil tiskovni predstavnik civilne zaščite v Gazi Mahmud Basal.

Iz bolnišnice al Aksa so sporočili, da so sprejeli šest trupel in sedem ranjenih, od katerih so štirje v kritičnem stanju. Po njihovih navedbah je bila tarča izraelskih napadov "skupina razseljenih civilistov v bližini mošeje". V bližnjo bolnišnico Al Avda pa so sprejeli eno truplo in dva ranjenca. V izraelski vojski so za AFP izjavili, da informacije še preverjajo.

Medsebojno obtoževanje kršitev premirja

Po besedah Basala je napad sovpadal z davišnjim silovitim topniškim obstreljevanjem vzhodnih predelov mesta Han Junis na jugu enklave in z napadi okoli mestne hiše v Bejt Lahiji na severu. V napadih je bilo uničenih tudi več hiš na vzhodu mesta Gaza.

Od uveljavitve premirja 10. oktobra lani med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas po dveletnih izraelskih napadih na Gazo se sicer strani medsebojno obtožujeta kršitev.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je v petek obsodil nadaljevanje izraelskega ubijanja Palestincev v Gazi. Poudaril je, da "neusmiljen val umorov priča o vztrajnem preziranju življenja Palestincev, ki ga omogoča splošna nekaznovanost". Ob sklicevanju na podatke ministrstva za zdravje v Gazi je izpostavil, da je izraelska vojska samo v aprilu ubila najmanj 32 Palestincev. Poudaril je, da je število novinarjev in članov humanitarnih organizacij, ki so bili ubiti v Gazi, brez primere in še dodatno povečuje trpljenje civilistov. Pri tem je spomnil na ponedeljkov umor pogodbenega delavca Svetovne zdravstvene organizacije in sredin umor novinarja Al Jazeere.

Obsodil je "vztrajne izraelske omejitve" pri dostavi humanitarne pomoči, uničenje civilne infrastrukture in naraščajoče nasilje palestinskih oboroženih skupin, ki naj bi jih po nekaterih informacijah podpirala izraelska vojska. Mednarodno skupnost je pozval, naj sprejme konkretne ukrepe za končanje "nenehnih kršitev mednarodnega prava s strani Izraela" in zagotovi, da bodo vse strani odgovarjale za storjene zločine, Palestincem pa omogoči, da začnejo z obnovo svojih domov.

Od uveljavitve premirja pred pol leta je bilo v Gazi po palestinskih podatkih ubitih 738 Palestincev, več ko 2.000 pa ranjenih. Po izraelskih podatkih je bilo v tem času ubitih pet izraelskih vojakov, še navaja AFP.