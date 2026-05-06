V izraelskem napadu na Bejrut ubit visoki poveljnik Hezbolaha

V izraelskem napadu na južno predmestje libanonske prestolnice Bejrut je bil danes ubit visoki poveljnik šiitskega proiranskega gibanja Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za prvi napad na libanonsko prestolnico od aprilskega začetka premirja med Hezbolahom in Izraelom.

"Malek Ballout, poveljnik operacij v enoti Radwan je bil ubit," je po poročanju AFP potrdil neimenovani vir.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Kac sta potrdila, da je bil tarča napadov izraelskih zračnih sil poveljnik Hezbolaha. "Operativci Radwana pod vodstvom poveljnika so bili odgovorni za napade na izraelske skupnosti in izraelske vojake," sta zapisala v izjavi. Namen napada naj bi bil zagotoviti varnost prebivalcem severnega Izraela, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Israeli officials claim the assassination strike in Beirut targeting Malek Balout, commander of Hezbollah's elite Radwan Force, was coordinated with the U.S



Prvi napad od prekinitve ognja

Gre za prvi napad na libanonsko prestolnico, odkar v Libanonu od 17. aprila velja krhka prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom. Kljub temu se spopadi odtlej skoraj vsakodnevno nadaljujejo, predvsem na jugu Libanona v bližini meje.

Danes so bili v izraelskem napadu v Beki na vzhodu Libanona ubiti štirje ljudje, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je pred tem pozval prebivalce k evakuaciji.

A source from Hezbollah reportedly confirmed to AFP that the commander of the Radwan Force, Malek Ballout, was killed in Israeli airstrikes on Dahieh an hour ago. This is also increasingly the view of the Israeli defense establishment. 3 missiles struck a 10-story building in the…

Do stopnjevanja konflikta v Libanonu je vnovič prišlo v začetku marca, ko je Hezbolah v podporo Iranu v okviru širše vojne na Bližnjem vzhodu napadel Izrael. Ta je odgovoril z lastnimi zračnimi napadi in kopensko operacijo v južnem Libanonu, ki so jih spremljali spopadi ob meji.