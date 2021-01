V Italiji v nekaterih regijah odpirajo muzeje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijansko ministrstvo za zdravje je v sredo napovedalo ponovno delno odprtje muzejev in območij s kulturno dediščino, medtem ko bo večina drugih omejitev zaradi koronavirusa podaljšanih. "Namen vlade je znova odpreti muzeje, simbolične kraje kulture naše države," je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP povedal minister Roberto Speranza.

Ukrep bi veljal le za rumene regije z manj okuženimi, in sicer ob spoštovanju vseh ukrepov socialnega distanciranja, piše STA.

V Italiji, ki je zaradi pandemije zabeležila skoraj 80 tisoč smrti, protivirusne ukrepe po regijah označujejo z barvami od novembra, ko so zaprli vse muzeje. Pet regij je trenutno v vmesni oranžni kategoriji, 15 pa jih je označenih z rumeno.

Regije, ki bodo dosegle "zelo nizko" raven okuženih z virusom, pa bodo spadale v novo, belo kategorijo z minimalnimi omejitvami, je povedal Speranza.

Nova pravila bodo začela veljati v soboto, ko se bodo iztekli začasni ukrepi, ki so jih uvedli zaradi božično-novoletnih praznikov. Z njimi bodo podaljšali tudi izredno stanje v državi, ki so ga prvič uvedli 31. januarja 2020, in sicer na 30. april, je še povedal Speranza.

Po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa se na ponovno odprtje v soboto pripravljajo v arheološkem kompleksu Kolosej s slavnim rimskim amfiteatrom, še piše STA.