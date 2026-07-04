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Avtor:
Ka. N.

Sobota,
4. 7. 2026,
7.17

Osveženo pred

1 minuta

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nesreča nesreča Hrvaška

Sobota, 4. 7. 2026, 7.17

1 minuta

V Istri se je zrušil stari bunker, šest mladih tujcev končalo v bolnišnici

Avtor:
Ka. N.

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Punta Christo | Foto Pixell/Sasa Miljevic

Foto: Pixell/Sasa Miljevic

Šest mladih tujih državljanov se je v petek okoli 14. ure poškodovalo ob zrušenju dela strehe enega od bunkerjev pod trdnjavo Punta Christo v Štinjanu pri Pulju.

Skupina ljudi, starih okoli dvajset let, se je v času nesreče zadrževala na objektu, ko je konstrukcija popustila. Del skupine je padel v notranjost bunkerja z višine približno dveh metrov, poroča Regional Express.

Direktor puljske Splošne bolnišnice Andrej Angelini je potrdil, da se je v nesreči poškodovalo šest ljudi.

Štiri poškodovane so prepeljali v Splošno bolnišnico Pulj. Dve osebi so po zdravniški oskrbi odpustili v domačo nego, dve pa sta ostali v bolnišnici na nadaljnjem opazovanju.

Na kraj dogodka so prišle ekipe nujne medicinske pomoči, policija pa opravlja ogled kraja nesreče in ugotavlja okoliščine, ki so privedle do zrušenja.

Punta Christo je sicer avstro-ogrska vojaška utrdba iz 19. stoletja. Na tem območju pogosto prirejajo koncerte in festivale, številne obiskovalce pa privabljajo tudi skalnate plaže in zalivi v njeni bližini.

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