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Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
10.46

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Natisni članek
Črna gora prometna nesreča smrtne žrtve poškodovani

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 10.46

1 ura, 13 minut

V hudi prometni nesreči v Črni gori en mrtev, več poškodovanih

Avtorji:
Sa. B., STA

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Prometna nesreča Črna gora | V vozilu je bilo skupno 18 ljudi, voznik in 17 potnikov, ki so se vračali z romanja. | Foto STA

V vozilu je bilo skupno 18 ljudi, voznik in 17 potnikov, ki so se vračali z romanja.

Foto: STA

Na območju Boke Kotorske v Črni gori je v nesreči kombija, ki je zapeljal s ceste, v nedeljo umrla mlajša ženska. Še 16 ljudi je bilo poškodovanih, od tega več huje. Vsi so državljani Srbije, poročajo črnogorski mediji.

Nesreča se je zgodila v nedeljo zgodaj popoldne na magistralni cesti pri kraju Lipci v Boki Kotorski, ko je kombi trčil v kamnito brežino ob cesti, nato pa se prevrnil, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

Umrla 21-letnica

Ponesrečence so takoj po nesreči prepeljali v bolnišnico v Risnu. Ena od potnic, 21-letna ženska, je takoj po sprejemu zaradi hudih poškodb umrla. Desetletnega otroka so zaradi hudih poškodb notranjih organov iz bolnišnice v Risnu prepeljali v klinični center v Podgorici, enega potnika pa v bolnišnico v Kotorju, poročajo podgoriške Vijesti.

Preostalih 14 pacientov ostaja na zdravljenju v bolnišnici v Risnu. Devet jih je huje poškodovanih, pet pa lažje, vendar so po navedbah bolnišnice vsi trenutno v stabilnem stanju in niso življenjsko ogroženi.

V vozilu je bilo skupno 18 ljudi, voznik in 17 potnikov, ki so se vračali z romanja. Policija in tožilstvo preiskujeta vse okoliščine nesreče, po prvih ugotovitvah pa naj bi bil vzrok zanjo utrujenost voznika.

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