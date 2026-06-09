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Avtor:
Sa. B.

Torek,
9. 6. 2026,
9.28

Osveženo pred

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Hrvaška letalo strmoglavljenje Istra

Torek, 9. 6. 2026, 9.28

1 ura, 12 minut

V hrvaški Istri znova strmoglavilo letalo, pilot naj bi bil Slovenec

Avtor:
Sa. B.

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Vrsar, letališče | Nesreča se je zgodila v bližini letališča v Vrsarju. Fotografija je simbolična. | Foto Pixsell/Srecko Niketic

Nesreča se je zgodila v bližini letališča v Vrsarju. Fotografija je simbolična.

Foto: Pixsell/Srecko Niketic

V Vrsarju v hrvaški Istri je po poročanju hrvaških medijev strmoglavilo manjše letalo, pri čemer se je poškodovala ena oseba. Portal 24sata poroča, da gre za pilota iz Slovenije. Gre za že drugo letalsko nesrečo na tem območju v zadnjem tednu, potem ko je prejšnji četrtek letalo strmoglavilo pri Medulinu. V nesreči so umrli štirje avstrijski državljani.

Policija je prijavo o strmoglavljenju letala pri letališču v Vrsarju prejela okoli 8.35. Na kraj dogodka so bile napotene vse reševalne službe, so sporočili.

Poškodovanega pilota, šlo naj bi za slovenskega državljana, so odpeljali v bolnišnico.

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