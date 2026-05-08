Hormuška ožina škoda obstreljevanje raketa mornarica vojska ZDA Iran

Vojna v Iranu

V Hormuški ožini obstreljevanje med Američani in Iranci #vŽivo

Iran rakete | Obe državi druga drugo obtožujeta kdo je prvi odprl ogenj. | Foto Reuters

Obe državi druga drugo obtožujeta kdo je prvi odprl ogenj.

Foto: Reuters

Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, vendar pa je ameriški predsednik Donald Trump televiziji ABC povedal, da je to bilo le ljubezensko trepljanje in premirje še vedno velja.

Pomembnejše novice dneva:

6.00 V Hormuški ožini obstreljevanje med Američani in Iranci

6.45 Iz Združenih arabskih emiratov poročila o novih iranskih napadih

Združeni arabski emirati so danes sporočili, da je država znova tarča iranskih zračnih napadov. Kot je dodalo tamkajšnje obrambno ministrstvo, so doslej vse iranske drone in rakete prestregli, poročajo tuje tiskovne agencije.

Agencija za civilno zaščito je na družbenem omrežju X pozvala prebivalstvo, naj ostane na varnem in upošteva uradna opozorila. Prebivalce so še opozorili, naj se ne dotikajo ali fotografirajo razbitin raket in dronov in se jim ne približujejo. O ciljih iranskih napadov zaenkrat ni informacij.

Združeni arabski emirati so bili že v ponedeljek in torek tarča iranskih napadov z manevrirnimi raketami in droni, prvič od začetka prekinitve ognja med ZDA in Iranom pred približno štirimi tedni.

Iranske oborožene sile so napade na zalivsko državo označile kot odziv na ameriško pobudo za odprtje blokirane Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump je pobudo nato v torek prekinil.

6.00 V Hormuški ožini obstreljevanje med Američani in Iranci

Iz maeriškega centralnega poveljstva so sporočili, da so njihove sile odgovorile na napade Irancev v samoobrambi, potem ko je Iran poslal rakete in drone nad tri ameriške rušilce v Hormuški ožini, ki jih niso zadeli. Američani so potem izvedli napade na kraje odkoder so prišli iranski napadi, pa tudi na dve iranski pristanišči, je poročala televizija CBS.

Trump je najprej na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so Irancem povzročili veliko škode in grozil s še bolj nasilnimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora.

"Trije ameriški rušilci svetovnega razreda so pravkar zelo uspešno prečkali Hormuško ožino pod ognjem. Niso utrpeli nobene škode, nasprotno pa so iranski napadalci utrpeli veliko škodo. Bili so popolnoma uničeni skupaj s številnimi majhnimi čolni, ki jih uporabljajo kot nadomestilo za svojo popolnoma razbito mornarico," je med drugim zapisal Trump.

"Normalna država bi tem rušilcem dovolila prehod, toda Iran ni normalna država. Vodijo jih NORCI in če bi imeli priložnost uporabiti jedrsko orožje, bi to storili, brez dvoma - a te priložnosti nikoli ne bodo imeli in tako kot smo jih danes spet izločili, jih bomo v prihodnosti izločili še veliko močneje in nasilneje, če ne bodo HITRO podpisali sporazuma!", je med drugim v daljšem prispevku še objavil Trump.

Kasneje pa je v pogovoru za televizijo ABC dejal, da vse skupaj ni bilo nič, ampak le ljubezensko trepljanje in zagotovil, da premirje še vedno velja. "To je bilo le ljubezensko trepljanje. Premirje še vedno velja," je dejal za ABC.

V drugem pogovoru z novinarji ob obnovi enega od spomenikov v Washingtonu pa je povedal, da dogovora z Iranom morda nikoli ne bo, morda pa se lahko zgodi katerikoli dan.

"Mislim, da si sporazum želijo bolj kot jaz. Danes so se z nami igrali. Mi smo jih odpihnili. Tega ne bi smeli storiti. Če ne bo premirja, vam tega ne bo treba vedeti. Videli boste le en velik žar iz Irana," je dejal.

Iranska revolucionarna garda pa je v svoji izjavi zatrdila, da je napadla ameriške vojne ladje v povračilnem ukrepu za ameriške napade na iranski tanker, ki se je odpravljal proti Hormuški ožini in civilna območja ob iranski obali. Sporočilo dodaja, da so ameriške ladje utrpele znatno škodo, poroča ABC.

