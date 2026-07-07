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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
7. 7. 2026,
8.57

Osveženo pred

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Natisni članek
Hormuška ožina tanker nafta Bližnji vzhod

Torek, 7. 7. 2026, 8.57

14 minut

V Hormuški ožini neznan izstrelek zadel naftni tanker #vŽivo

Avtorji:
R. K., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Hormuška ožina. Zapora. | Po navedbah UKMTO se je incident zgodil približno 14 kilometrov od omanskega obalnega kraja Limah na skrajnem severu države. | Foto Reuters

Po navedbah UKMTO se je incident zgodil približno 14 kilometrov od omanskega obalnega kraja Limah na skrajnem severu države.

Foto: Reuters

Neznan izstrelek je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem povzročil požar, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO. O smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo

Do incidenta blizu ene najpomembnejših svetovnih poti za prevoz energentov je prišlo kljub prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ter njunim medsebojnim prizadevanjem za sklenitev trajnega mirovnega sporazuma.

Po navedbah UKMTO se je incident zgodil približno 14 kilometrov od omanskega obalnega kraja Limah na skrajnem severu države. Tanker je med plovbo proti jugu sporočil, da je njegov levi bok zadel neznan izstrelek in povzročil požar, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Ladjam svetujemo previdnost pri plovbi in da poročajo o kakršnih koli sumljivih dejavnosti," je pozvala agencija in dodala, da oblasti incident preiskujejo.

Iran izstrelil najmanj dve raketi na trgovski ladji

Ameriški medij Axios je ob sklicevanju na neimenovana ameriška uradnika v ponedeljek zvečer poročal, da je Iran izstrelil najmanj dve raketi na trgovski ladji, ki sta pluli skozi Hormuško ožino.

Ta je vse od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v središču pozornosti mednarodne javnosti. Iran jo je po začetku ameriško-izraelske agresije konec februarja zaprl za promet, kar je povzročilo skok cen energentov po svetu. ZDA so se na zaprtje odzvale z blokado iranskih pristanišč.

Po podpisu memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom se je strateška pomorska pot znova odprla, pri čemer Teheran vztraja, da ureditev v njej ne bo takšna kot v pred vojno, ko so plovila lahko prosto plula skoznjo.

Hormuška ožina tanker nafta Bližnji vzhod
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