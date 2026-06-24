Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
14.16

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
Francija ebola bolezen virus

Sreda, 24. 6. 2026, 14.16

17 minut

V Franciji so odkrili grozljivo bolezen - ebolo

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
Virus, bolezen | Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin. Glavni simptomi okužbe so visoka telesna temperatura, bruhanje, driska ter zunanje in notranje krvavitve. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin. Glavni simptomi okužbe so visoka telesna temperatura, bruhanje, driska ter zunanje in notranje krvavitve. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo, in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Kot je še sporočilo ministrstvo za zdravje v Parizu, trenutno raziskujejo, kdo vse je bil v stiku z okuženim, poročajo tuje tiskovne agencije. Primer zelo pozorno spremlja tudi francoski premier Sebastien Lecornu, so sporočili z njegovega urada.

Gre za prvi potrjeni primer okužbe z ebolo v Franciji, potem ko so v DR Kongo sredi maja razglasili izbruh te bolezni. Med velikim izbruhom ebole v Zahodni Afriki leta 2014 so v Francijo prepeljali dva bolnika, ki pa sta bila diagnosticirana že v tujini.

Trenutni izbruh ebole v DR Kongo je sicer že 17. izbruh, odkar so v tej afriški državi prvič odkrili to bolezen.

Zelo nalezljiva bolezen z visoko stopnjo smrtnosti

Gre za prvi potrjen primer okužbe z ebolo v Franciji, potem ko so v DR Kongo sredi maja razglasili izbruh te bolezni. | Foto: Reuters Gre za prvi potrjen primer okužbe z ebolo v Franciji, potem ko so v DR Kongo sredi maja razglasili izbruh te bolezni. Foto: Reuters
Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin. Glavni simptomi okužbe so visoka telesna temperatura, bruhanje, driska ter zunanje in notranje krvavitve.

vročinski val, Francija
Novice V Franciji izmerili najbolj vroč dan doslej, med kopanjem utonilo 40 ljudi
očesne kapljice
Novice Na Očesni kliniki opozarjajo: Širi se visoko nalezljiva bolezen
Francija ebola bolezen virus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.