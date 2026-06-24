V Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo, in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Kot je še sporočilo ministrstvo za zdravje v Parizu, trenutno raziskujejo, kdo vse je bil v stiku z okuženim, poročajo tuje tiskovne agencije. Primer zelo pozorno spremlja tudi francoski premier Sebastien Lecornu, so sporočili z njegovega urada.

Gre za prvi potrjeni primer okužbe z ebolo v Franciji, potem ko so v DR Kongo sredi maja razglasili izbruh te bolezni. Med velikim izbruhom ebole v Zahodni Afriki leta 2014 so v Francijo prepeljali dva bolnika, ki pa sta bila diagnosticirana že v tujini.

Trenutni izbruh ebole v DR Kongo je sicer že 17. izbruh, odkar so v tej afriški državi prvič odkrili to bolezen.

Zelo nalezljiva bolezen z visoko stopnjo smrtnosti



Gre za prvi potrjen primer okužbe z ebolo v Franciji, potem ko so v DR Kongo sredi maja razglasili izbruh te bolezni. Foto: Reuters

Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin. Glavni simptomi okužbe so visoka telesna temperatura, bruhanje, driska ter zunanje in notranje krvavitve.