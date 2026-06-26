V Franciji med vročinskim valom več kot 50 utopitev, rdeč alarm v vse več italijanskih mestih

Od začetka vročinskega vala, zaradi katerega danes za dve tretjini Francije velja rdeče opozorilo, se je utopilo najmanj 55 ljudi, je danes sporočila ministrica za šport Marina Ferrari. Brez električne energije je 46.000 gospodinjstev po državi, tudi v pariški regiji, kjer so zaradi vročine bolnišnice in urgence preplavljene z bolniki. Tudi Italijo je zajel vročinski val, zaradi vročine pa je v državi doslej umrlo najmanj pet ljudi. V vse več italijanskih mestih velja rdeče opozorilo zaradi vročine.

Potem ko je premier Sebastien Lecornu pred dnevi sporočil, da se je od začetka vročinskega vala 18. junija utopilo 40 ljudi, večinoma mladih na divjih kopališčih ob jezerih in rekah, je ministrica za šport Marina Ferrari danes za televizijo franceinfo povedala, da se je do četrtka utopilo že najmanj 55 ljudi in da se bojijo da bo število žrtev še naraslo. Po njenih besedah se je "65 odstotkov utopitev zgodilo na nenadzorovanih ali nedovoljenih kopališčih", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brez elektrike 46 tisoč gospodinjstev

Število incidentov in popravil na električnem omrežju medtem ostaja visoko. Brez elektrike je bilo danes 46.000 gospodinjstev po državi, predvsem na zahodu pariškega območja in v okolici Bordeauxa na jugozahodu.

Rdeče opozorilo še za 61 departmajev

Zaradi visokih temperatur danes velja rdeče opozorilo še za 61 departmajev, potem ko je v četrtek veljalo za 72. Meteorološka agencija Meteo France je napovedala, da se bo vročina danes in v soboto začela umirjati na atlantski obali in na severozahodu, v osrednjih in vzhodnih departmajih pa bodo najvišje temperature še vedno okoli 38 do 40 stopinj Celzija.

Bolnišnice vse bolj obremenjene

Iz prestolnice Pariz, kjer za danes napovedujejo 39 stopinj Celzija, poročajo o preobremenjenih bolnišnicah in urgencah zaradi bolnikov s hipertermijo. Gre za stanje nenormalno povišane telesne temperature, ki nastane, ko telo proizvede ali absorbira več toplote, kot je lahko odda. Vodja urgence bolnišnice Georges Pompidou, ene glavnih pariških bolnišnic, Philippe Juvin je opozoril na izredno resne razmere, saj so hodniki polni bolnikov. Med njimi so tudi brezdomci s temperaturo 42 stopinj.

V Parizu odpovedali parado ponosa

Zaradi vročine so organizatorji za nedoločen čas odpovedali za soboto načrtovano Parado ponosa v Parizu, potem ko jih je policija opozorila, da jo bodo prepovedali zaradi preobremenjenosti bolnišnic. Policija je tudi odredila, da morajo v prestolnici prestaviti za konec tedna predvidno vrsto koncertov na prostem in atletsko tekmovanje. V okviru ukrepov za razbremenitev bolnišnic pa so francoske oblasti od danes v Parizu prepovedale javno uživanje in prodajo alkohola.

Po državi zaprtih več tisoč šol

Francosko državno energetsko podjetje EDF je medtem danes sporočilo, da bo namenilo 80 milijonov evrov za opremljanje šol, vrtcev in varstvenih centrov s sistemi za hlajenje, saj večina francoskih šol ni prilagojena za vročino in nima klimatskih naprav. Zato so morali po državi zapreti več tisoč šol. Za klimatske naprave v domovih za starejše pa bo vlada namenila 50 milijonov evrov, so še sporočili.

Francozi sicer sodijo med 150 milijonov prebivalcev Evrope, ki se bodo danes soočili s temperaturami, višjimi od 35 stopinj Celzija, poroča AFP. Med bolj prizadetimi v vročinskem valu so tudi Španija, Nemčija in Velika Britanija. Na Nizozemskem pa so v pričakovanju več kot 40 stopinj Celzija prvič v svoji zgodovini razglasili rdeče opozorilo.

V vse več italijanskih mestih velja rdeče opozorilo zaradi vročine

Izredno vroče je tudi v Italiji, kjer je italijansko ministrstvo za zdravje danes razširilo seznam mest, za katere velja rdeče opozorilo zaradi nevarnosti visokih temperatur. Po novem tako opozorilo velja za 18 od 27 največjih mest, in sicer za mesta Ancona, Bari, Benetke, Bologna, Bolzano, Brescia, Firence, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Rim, Torino, Verona in Viterbo. Tovrstno opozorilo pomeni, da vročina predstavlja tveganje za zdravje celotnega prebivalstva, ne le ranljivih skupin.

V povezavi z vročino naj bi v Italiji umrlo najmanj pet ljudi, in sicer dva kmeta na območjih Lodi in Piacenza, delavec v bližini Padove, brezdomec v Neaplju in moški, ki je umrl na pokopališču v Garlascu. Posledice vročinskega vala se v državi kažejo tudi v porastu obiskov urgence v večjih mestih.

"Lahko ocenimo, da se je število obiskov na urgentnih oddelkih v večjih mestih povečalo za 10 do 15 odstotkov," je dejal predsednik Italijanskega društva za urgentno medicino (Simeu) Alessandro Riccardi. Pojasnil je, da zaenkrat ni razloga za skrb in dodal, da gre pri porastu predvsem za obiske starejših ljudi, pa tudi oseb z duševnimi motnjami.