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Avtorji:
L. B., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
11.13

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
vročinski val požar Francija Pariz

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 11.13

24 minut

V Franciji blizu Pariza divja obsežen požar #video

Avtorji:
L. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

V gozdu Fontainebleau južno od Pariza še naprej divja obsežen požar, ki je ponoči zajel okrog 800 hektarov površin in se še naprej širi. S požarom se bori več sto gasilcev, v boj z ognjem so na sever države prvič napotili letala za gašenje. Prišlo je tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu.

Požar v gozdu Fontainebleau, ki so ga gasilci in uradniki opisali kot silovitega in zelo obsežnega, je izbruhnil v nedeljo popoldan, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Ogenj je zajel več kot 800 hektarov površin v gozdu, ki leži približno 60 kilometrov južno od Pariza.

Obsežen požar zahteval usklajeno akcijo številnih gasilcev

S požarom se je ponoči borilo okrog 400 gasilcev, do danes se je njihovo število povzpelo na 500, pričakujejo še dodatne okrepitve iz celotne države.

V boj z ognjem so poslali tudi helikopterje ter z bolj vročega in suhega juga države na sever napotili dve letali za gašenje Canadair, kar se je po navedbah gasilcev v pariški regiji zgodilo prvič.

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Občutne posledice po besedah ministra za notranje zadeve

Minister za notranje zadeve Laurent Nunez je danes prispel na prizorišče požara in povedal, da za zdaj ni podatkov o gmotni škodi, mrtvih ali ranjenih.

Požar je po njegovih besedah izbruhnil na več mestih, kar bi lahko nakazovalo, da je bil namerno povzročen. Dodal je, da so sprožili preiskavo.

Požar je povzročil tudi motnje v prometu na avtocesti A6, ki vodi iz Pariza proti jugovzhodu. Nekateri odseki avtoceste tudi danes ostajajo zaprti.

Ponovna vzpostavitev hitrih vlakov po požaru

Francoske železnice so medtem sporočile, da so uspešno popravili kable, ki so bili v nedeljo popoldne poškodovani v požaru, kar je omogočilo ponovno vzpostavitev rednih hitrih vlakov med prestolnico in Lyonom na jugovzhodu.

Vročinski val še kar zajema Francijo

Širše območje Pariza se še naprej sooča z vročinskim valom, že tretjim v tem poletju, ki je prineslo rekordne temperature po vsej Evropi.

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