Torek, 5. 5. 2026, 7.15

V eksploziji v tovarni pirotehnike na Kitajskem številne smrtne žrtve #video

Avtorji:
Na. R., STA

V močni eksploziji v tovarni pirotehnike na Kitajskem je v ponedeljek po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 21 ljudi, 61 je ranjenih. Vodstvo podjetja je policija aretirala, preiskava pa se nadaljuje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Eksplozija je odjeknila v mestu Liuyang v provinci Hunan, ki velja za središče kitajske proizvodnje ognjemetov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo zaporedne eksplozije in ogromen oblak dima, ki se dviga v zrak.

Eksplozija je odjeknila blizu dveh skladišč smodnika, zato so evakuirali bližnje prebivalce z območja, ki je od tovarne oddaljeno tri kilometre.

Kitajski predsednik Ši Džinping je pristojne pozval, naj storijo vse za iskanje pogrešanih in zdravljenje ranjenih. Zahteval je hitro preiskavo nesreče in poudaril, da morajo krivci zanjo odgovarjati, poročanje kitajske tiskovne agencije Xinhua povzema dpa.

Kitajska proizvaja velik delež pirotehnike, s katero se trguje po vsem svetu. V preteklosti so se med proizvodnjo večkrat zgodile hude nesreče s smrtnimi žrtvami in poškodbami. Junija lani je bilo v eksploziji v tovarni ognjemetov v Hunanu ubitih najmanj devet ljudi.

