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Avtor:
M. L.

Torek,
9. 6. 2026,
17.23

Osveženo pred

54 minut

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Natisni članek
eksplozija Vojna v Ukrajini Moskva Rusija vojska

Torek, 9. 6. 2026, 17.23

54 minut

V eksploziji avtomobila v bližini Moskve ubit visoki vojaški častnik #video

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Eksplozija v bližini Moskve | Foto omrežje X

Foto: omrežje X

V mestu Balašiha, približno deset kilometrov izven ruske prestolnice Moskva, je danes zjutraj odjeknila silovita eksplozija, ki je popolnoma uničila osebno vozilo znamke BMW X3. V incidentu je umrl moški, ruski mediji pa poročajo, da bi lahko šlo za visokega častnika ruske vojske, vendar uradnih potrditev identitete za zdaj ni.

Ruske oblasti identitete žrtve še niso uradno razkrile. Po navedbah ruskega kanala na Telegramu Shot naj bi šlo za 62-letnega moškega, nekateri drugi viri pa ugibajo, da bi lahko bil celo generalpolkovnik. Uradnih informacij o njegovem činu ali funkciji ni.

Po podatkih ruskega preiskovalnega odbora se je eksplozija zgodila okoli 5.30 po lokalnem času, medtem ko se je vozilo premikalo v bližini stanovanjske stavbe v Ulici Koldunova v četrti Aviatorov v Balašihi.

Eksploziv pod voznikovim sedežem

Telegram kanal 112 poroča, da naj bi bila eksplozivna naprava nameščena pod voznikov sedež. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Četrt Aviatorov je sicer namenjena predvsem pripadnikom ruske vojske in njihovim družinam. Stanovanja so prek ruskega obrambnega ministrstva dodeljevali vojaškim upokojencem, veteranom ter družinam aktivnih pripadnikov oboroženih sil.

V bližini kraja podobnega napada

Kot poroča neodvisni ruski medij Astra, se je današnja eksplozija zgodila manj kot kilometer od lokacije, kjer je aprila 2025 v podobnem napadu z avtomobilom bombo umrl generalpolkovnik Jaroslav Moskalik, namestnik načelnika glavne operativne uprave ruskega generalštaba.

Motiv in morebitni naročnik današnjega napada ostajata neznana. Ukrajinske oblasti se na incident še niso odzvale. Kijev je bil v preteklosti že večkrat obtožen operacij proti ruskim vojaškim uradnikom, vendar za zdaj ni neposrednih dokazov, ki bi ga povezovali tudi z današnjo eksplozijo. 

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