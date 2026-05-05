Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
5. 5. 2026,
8.56

Osveženo pred

11 minut

ustava spor obisk Hrvaška vojska ladjevje ZDA ameriška mornarica

V Dubrovnik prispel ameriški vojaški rušilec USS Oscar Austin #foto

rušilec, ameriška mornarica, USS Oscar Austin | Posadka ladje je po informacijah, ki jih navaja hrvaška javna radiotelevizija HRT, v Dubrovnik priplula predvsem na oddih, vodja operative v tamkajšnji luški upravi Željko Lončarić pa je pojasnil, da izvajajo običajne postopke, kot je raztovarjanje odpadnih olj in smeti.

Posadka ladje je po informacijah, ki jih navaja hrvaška javna radiotelevizija HRT, v Dubrovnik priplula predvsem na oddih, vodja operative v tamkajšnji luški upravi Željko Lončarić pa je pojasnil, da izvajajo običajne postopke, kot je raztovarjanje odpadnih olj in smeti.

V dubrovniško pristanišče je v ponedeljek priplul rušilec ameriške mornarice USS Oscar Austin. Ladja je sodelovala v akcijah ob začetku iranske krize, v Dubrovniku pa bo po poročanju hrvaških medijev ostala do srede. Hrvaški predsednik Zoran Milanović meni, da je vstop ladje na Hrvaško protiustaven, saj bi ga po njegovem mnenju moral odobriti sabor.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je po prihodu ameriškega rušilca izjavil, da je pomorski zakonik, ki omogoča vstop zavezniških ladij v hrvaške vode, protiustaven, saj mora po ustavi vsak vstop tujih vojakov na Hrvaško odobriti sabor.

Priznal pa je, da vlada zakona med njegovim premierskim mandatom ni spremenila.

"Nad zakonom je ustava, ki jasno določa, da mora vsak vstop tuje, tudi zavezniške vojske potrditi sabor, ob predhodnem soglasju predsednika in na predlog vlade," je poudaril. Dodal je, da brez odločitve sabora ne bi dovolil vstopa tujih vojnih ladij na Hrvaško, "še posebej ne tistih, ki prihajajo z območij operacij in aktivnih vojaških spopadov".

"Gre za ladje, ki prihajajo z vojaških operacij, ki jih ni odobril Varnostni svet Združenih narodov in s katerimi Hrvaška nima nič," je dodal in poudaril, da gre pri vojnih ladjah "le za eno državo in njene interese".

Na Hrvaškem je bila v začetku aprila tudi ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford. Največja vojaška ladja na svetu je v splitsko pristanišče priplula na načrtovan postanek in vzdrževanje, tam pa je ostala nekaj dni.

