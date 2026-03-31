V Dubaju zadeli tanker z nafto #vŽivo

7.40 Siloviti napadi na Isfahan

Tuji mediji, ki se sklicujejo na priče, poročajo o silovitih ameriško-izraelskih napadih na Isfahan, eno največjih iranskih mest s približno 2,3 milijona prebivalcev. V mestu je tudi vojaška letalska baza Badr. Po navedbah prič so močne eksplozije in požari osvetili nebo nad mesto, medtem ko so se iz prizadetih območij dvigali gosti oblaki dima.

Massive explosions rocking Isfahan tonight as powerful strikes hit an Iranian missile base.



Huge blasts lighting up the sky, visible across the entire city.



U.S. official confirms: 2,000-pound bombs dropped in the attack. The night sky is on fire. #Isfahan #IranUnderAttack… pic.twitter.com/HIWWn1Q0wa — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 31, 2026

7.25 Rubio pričakuje odprtje Hormuške ožine "na tak ali drugačen način"

Hormuška ožina se bo znova odprla na tak ali drugačen način, je v ponedeljek ocenil zunanji minister ZDA Marco Rubio in Iran posvaril pred posledicami, če bo še naprej blokiral to pot, ključno za prevoz nafte. Predsednik Donald Trump naj bi po poročanju Wall Street Journala razmišljal o končanju vojne tudi v primeru nadaljnjega zaprtja ožine, navaja STA.

Kot je Rubio dejal za katarski medij Al Jazeera, lahko Iran upošteva mednarodno pravo in dovoli prehod ladjam prek ožine, ali pa bo "koalicija držav z vsega sveta in iz regije ob sodelovanju ZDA poskrbela, da se odpre". Podrobnosti o morebitnih ukrepih ni predstavil. "Če se odločijo blokirati ožino, jih bodo doletele prave posledice, odziv ne bi prišel le iz ZDA, ampak tudi iz držav v regiji in svetu," je dejal v pogovoru, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Hormuška ožina se bo znova odprla na tak ali drugačen način, je v ponedeljek ocenil zunanji minister ZDA Marco Rubio.

Bi pa se z vprašanjem Hormuške ožine ukvarjali šele po dosegu ključnih ciljev vojaškega posredovanja, med katere je vštel uničenje iranskega letalstva in mornarice ter zmanjšanje lokacij za izstreljevanje raket. Te bi bilo po njegovih besedah mogoče doseči "v tednih, ne mesecih".

Ameriški Wall Street Journal medtem poroča, da naj bi bil Trump pripravljen končati vojno proti Iranu, tudi če bi Hormuška ožina ostala v pretežni meri zaprta. Operacija za odprtje prehoda bi namreč trajanje konflikta zavlekla prek predvidenih od štirih do šestih tednov. Namesto tega naj bi Trump želel odprtje ključne poti doseči po diplomatski poti, šele v primeru neuspeha pa se za pomoč pri deblokadi obrniti na zaveznike v Evropi in Zalivu, ob sklicevanju na predstavnike administracije poroča časnik, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Bela hiša je BBC v prošnji za odziv napotila na izjave, ki jih je glede Hormuške ožine za Al Jazeero dal Rubio.

Hormuška ožina je ključna pomorska pot za tranzit nafte in plina iz regije. Iranski napadi in grožnje zaradi konflikta, ki sta ga februarja sprožila ZDA in Izrael, so v veliki meri ustavili promet prek poti, po kateri zdaj pluje le omejeno število tankerjev. Motnje v dobavi so na svetovnih trgih prispevale k vse višjim cenam energentov.

Iranske sile so izvedle neposreden napad na kuvajtski tanker z nafto, ki je bil privezan v pristanišču Dubaj v Združenih arabskih emiratih, je sinoči poročala kuvajtska državna tiskovna agencija, ki se je sklicevala na Kuvajtsko naftno korporacijo. Po napadu z brezpilotnim letalnikom je na tankerju izbruhnil požar, nihče od članov posadke pa ni bil poškodovan.

Gasilci so požar omejili in ga pogasili.

Kuvajtska naftna korporacija je sporočila, da je bil tanker Al-Salmi v času napada polno naložen. Poškodovan je bil trup ladje, medtem ko bi požar in škoda lahko povzročila razlitje nafte v okoliško morje, so opozorili. Sprejeti so bili ukrepi za preprečitev ekološke katastrofe, so dodali.

Podjetje Tanker Trackers, ki spremlja potovanje tankerjev, je sporočilo, da je bilo na krovu približno dva milijona sodčkov surove nafte, od tega približno 1,2 milijona iz Savdske Arabije, okoli 800 tisoč pa iz Kuvajta. Navajajo tudi, da so tanker natovorili pred mesecem dni.

Kuwait's Petroleum Corporation says that Iranian forces attacked the oil tanker Al-Salmi in the Persian Gulf tonight.



The strike set the vessel on fire, damaging the hull, with a "possibility of an oil spill in the surrounding waters." pic.twitter.com/jelug9Rl98 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 30, 2026

Al-Salmi je ogromen tanker, dolg skoraj 335 metrov, ki ga je leta 2011 zgradilo južnokorejsko podjetje Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.