V danskih vodah naj bi opazili Putinovo jahto

Jahto, ki naj bi jo v zasebne namene uporabljal ruski predsednik Vladimir Putin, so po navedbah danskih medijev opazili ob severni obali Danske v spremstvu dveh ruskih bojnih ladij. Konvoju je sledila danska mornarica. Jahta se je v nedeljo prvič po skoraj štirih letih pojavila na radarju, do ponedeljka zvečer pa je spet nehala oddajati signal.

Luksuzna jahta se je v nedeljo pojavila na radarju in še v ponedeljek plula ob severni obali Danske, nato pa je do večera znova izginila z radarskih zaslonov, je ob sklicevanju na dansko javno radiotelevizijo DR danes poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Jahto naj bi spremljali dve ruski bojni ladji, sledila pa jim je tudi danska mornarica. "Oborožene sile redno nadzorujejo plovila, vključno s plovili tujih držav, ki prečkajo danske ožine in teritorialne vode," je danska vojska sporočila za DR.

Luksuzna jahta Graciozna (ang. Graceful), ki naj bi bila ena od Putinovih plovil za zasebno rabo, se je na radarju po podatkih spletne strani za spremljanje pomorskega prometa Marinetraffic pojavila prvič od avgusta 2022. Takrat je izklopila oddajnik AIS, ki se uporablja za sporočanje podatkov o lokaciji.

Konvoj ruskih ladij je po navedbah danske mornarice plul mimo otoka Anholt med Dansko in Švedsko ter se nato usmeril proti zahodu. Ruska neodvisna preiskovalna portala Agentstvo in Meduza sta poročala, da naj bi bila končna destinacija luksuzne jahte v turškem Istanbulu.

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Luksuzna jahta Graciozna z dolžino 82 metrov naj bi bila vredna več kot 100 milijonov dolarjev (okoli 88 milijonov evrov), po poročanju Meduze in poljske državne televizije TVP pa gre za drugo največje od desetih luksuznih plovil, ki naj bi jih uporabljal Putin.