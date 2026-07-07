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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
7. 7. 2026,
11.12

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek
Emmanuel Macron eksplozija

Torek, 7. 7. 2026, 11.12

37 minut

V Damasku ob obisku Macrona odjeknili eksploziji #video

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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V sirski prestolnici Damask sta davi v bližini hotela, v katerem je prenočil francoski predsednik Emmanuel Macron, odjeknili eksploziji, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal sirski varnostni vir. Macron je na varnem in nadaljuje obisk, v okviru katerega se je danes v predsedniški palači srečal s sirskim predsednikom Ahmadom al Šaro.

Po besedah varnostnega vira je bila ena od bomb postavljena v smetnjaku, druga v vozilu v bližini hotela Four Seasons.

Priče so poročale o dimu v bližini hotela, na kraj dogodka so prispela reševalna vozila. Varnostne sile so zavarovale okolico. Uradnih informacij o vzroku eksplozij, morebitni škodi ali žrtvah za zdaj ni, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Macron je hotel že zapustil, ko sta odjeknili eksploziji, in se odpravil v predsedniško palačo na pogovore s sirskim kolegom al Šaro, je sporočil urad francoskega predsednika.

Prvi zahodnoevropski voditelj, ki je obiskal Sirijo po padcu režima al Asada

Macron je v ponedeljek prispel v Damask in je prvi zahodnoevropski voditelj, ki je obiskal Sirijo po padcu režima dolgoletnega predsednika Bašarja al Asada decembra 2024. Med obiskom, ki ga bo zaključil danes, se bo po navedbah Elizejske palače zavzel za svobodno in pluralistično Sirijo.

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