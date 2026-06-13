Bruselj bo s prihodnjim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so pred tem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta.

"Preveč nesreč, preveč nevšečnosti, preveč zlorab: Bruselj obrača novo stran glede skirojev za izposojo," je v četrtek na družbenih omrežjih zapisal vodja bruseljske regionalne vlade Boris Dillies.

Njegova administracija je sporočila, da ne bodo podaljšali dovoljenj, ki sta jih prejela trenutna ponudnika storitev Bolt in Dott in ki se iztečejo konec tega leta. Prebivalci in obiskovalci pa si bodo lahko še naprej izposojali električna kolesa.

Vse več nesreč

Regionalna vlada je prepoved utemeljila z "alarmantnim" povečanjem števila nesreč z električnimi skiroji. Leta 2025 se je v njih poškodovalo 666 ljudi, kar je 26 odstotkov več kot leto prej.

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Po navedbah oblasti so skiroji pogosto tudi nepravilno parkirani, ovirajo promet in se uporabljajo za kazniva dejanja, kot je preprodaja drog.

Podjetji Bolt in Dott sta obsodili odločitev, zaradi katere bi po njunih navedbah delo lahko izgubilo več deset pretežno nizkokvalificiranih delavcev.

V zadnjih letih so podobne ukrepe sicer sprejeli tudi v Parizu, Madridu in Pragi.

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