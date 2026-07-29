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Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
29. 7. 2026,
14.12

Osveženo pred

39 minut

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
ladja Donava potniki suša reševanje

Sreda, 29. 7. 2026, 14.12

39 minut

V Bolgariji zaradi nizkega vodostaja na Donavi nasedla potniška ladja #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Bolgarske oblasti so v torek začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 kilometrov stran od mesta Vidim na severu države, je sporočilo bolgarsko notranje ministrstvo.

Potniška ladja Viking Ullur, ki pod švicarsko zastavo sicer redno pluje med Madžarsko in Romunijo, je zaradi nizkega vodostaja v ponedeljek ponoči nasedla na Donavi. Bolgarski mejni stražarji so nato v torek začeli evakuacijo 186 potnikov in 52 članov posadke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na Donavi, ki je druga najdaljša reka v Evropi, so letos poleti zaradi visokih temperatur in skromnih padavin večkrat zabeležili nizke vodostaje. Med drugim so v Budimpešti ustavili večino rečnih povezav po Donavi s sosednjimi mesti, poroča portal Euroactiv.

Zaradi suše so sicer na Madžarskem za tri četrtine države danes razglasili izredno stanje, je na družbenem omrežju Facebook sporočil madžarski okoljski minister Laszlo Gajdos. Po njegovih navedbah je indeks suše v 66 od 84 okrožjih za oskrbo z vodo presegel mejne vrednosti.

ladja Donava potniki suša reševanje
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