Avtorji:
R. K., STA

Torek,
19. 5. 2026,
12.16

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

mejni prehod Gradiška

V BiH zaradi zrušenja dela mostu zaprli mejni prehod Gradiška

mejni prehod Gradiška | Promet na mejnem prehodu Gradiška je ustavljen. | Foto Dejan Rakita/PIXSELL

Promet na mejnem prehodu Gradiška je ustavljen.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je ponoči na strani BiH porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo, poročajo lokalni mediji. Gradiška je ena najbolj prometnih mejnih točk med BiH in Hrvaško, ki že desetletja velja za ozko grlo čezmejnega prometa.

V nesreči je po poročanju medijev popustil del betonske konstrukcije mostu in ograje. Mejni prehod so popolnoma zaprli za vsa vozila in pešce.

"Ker se je podrl del mostu, je od nocoj ustavljen promet na mejnem prehodu Gradiška. Na drugih mejnih prehodih so čakalne dobe za osebna vozila za zdaj od deset do 30 minut," je davi sporočil bosansko-hercegovski avto-moto klub BIHAMK.

Nov mejni prehod bi morali odpreti že decembra, a se to ni zgodilo 

Pri Gradiški na severozahodu BiH bi že decembra morali odpreti nov mejni prehod s Hrvaško, ki bo povezan s hrvaško avtocesto med Zagrebom in Lipovcem ter bo močno razbremenil sedanji mejni prehod v središču Gradiške. Vendar ga niso odprli, ker carinska uprava BiH ni dosegla dogovora o razporeditvi carinskih uslužbencev zaradi nasprotovanja enega od članov uprave Zijada Krnjića.

Upravo sestavljajo državni in ministri entitete za finance ter strokovnjaki, ki jih imenujejo državna in entitetni vladi. Krnjić je bil v upravo imenovan kot strokovnjak v imenu Federacije BiH in naj bi po navedbah oblasti te entitete zastopal politiko nekdaj vladajoče, zdaj pa opozicijske Stranke demokratske akcije (SDA).

Župan mesta: Novi most ima vsa dovoljenja

Župan Gradiške Zoran Adžić je danes po nesreči, ki je po njegovih besedah povzročila prometni kolaps v mestu, pozval k odprtju novega mostu.

"Novi most ima vsa dovoljenja. Zdaj pa smo vsi, državljani in podjetniki, odvisni od enega človeka. Tega ni nikjer na svetu," je dejal po poročanju javne radiotelevizije Republike Srbske (RTRS).

Gradnjo novega, 462 metrov dolgega mostu čez reko Savo so končali pred več kot tremi leti, a Hrvaška do lani ni končala povezovalnih cest do mostu niti mejnega prehoda na svoji strani.

