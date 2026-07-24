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Avtor:
Sa. B.

Petek,
24. 7. 2026,
11.10

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek
Bosna in Hercegovina Vuhred umor pogreb

Petek, 24. 7. 2026, 11.10

59 minut

V BiH so se poslovili od 36-letnice, ki jo je partner umoril v Vuhredu

Avtor:
Sa. B.

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umor blok | Stanovanjski blok v Vuhredu, kjer je 39-letnik umoril svojo partnerko. | Foto Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Stanovanjski blok v Vuhredu, kjer je 39-letnik umoril svojo partnerko.

Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

V naselju Mijakovići v Bosni in Hercegovini so se v četrtek poslovili od 36-letnice, ki jo je njen 39-letni partner umoril v Vuhredu. Po poročanju tamkajšnjih medijev se je zbrala ogromna množica ljudi. Osumljencu so sicer odredili pripor, očitajo pa mu kaznivo dejanje umora, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način.

O umoru v Vuhredu so bili policisti obveščeni v ponedeljek nekaj pred 1. uro. 39-letni moški je z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerko, da je ta na kraju dogodka umrla. Žrtev je ob prihodu domov našel njun sin, moški pa je s kraja dogodka pobegnil. Po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin so ga policisti prijeli v ponedeljek nekaj po 23. uri.

Prostost so mu odvzeli v bližini stanovanjskega bloka, kjer se je zgodil umor, kamor se je vrnil sam, policije pa tam ni pričakoval. Po prijetju jim je povedal, da je po dejanju preplaval reko Dravo in se ves dan skrival na več različnih težje dostopnih lokacijah.

V sredo je preiskovalni sodnik osumljencu odredil pripor. Glede na zakon se ta lahko odredi za največ mesec dni od dneva, ko je bila obdolžencu vzeta prostost. Očitajo mu kaznivo dejanje umora, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način, za kar je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.

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