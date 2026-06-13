Nemški notranji minister Alexander Dobrindt opozarja na povečano tveganje morebitnih napadov z droni na Bundestag in stavbe drugih ustavnih organov. Varnostni organi so zaradi vse pogostejših opažanj dronov v zadnjih mesecih bolj pozorni, pristojnosti za njihovo prestrezanje pa ostajajo zapletene.

V okolici nemškega parlamenta v Berlinu vse pogosteje opažajo drone. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt (CSU) je zato opozoril na povečano nevarnost morebitnih napadov z droni na Bundestag in stavbe drugih ustavnih organov.

Dobrindt je v pismu predsednici Bundestaga Juliji Klöckner (CDU), o katerem poroča nemški dnevnik Rheinische Post, zapisal, da je naraščajoče število dronov v zadnjih mesecih dodatno izostrilo pozornost varnostnih organov. Po njegovih besedah je treba zagotoviti stalno sposobnost obrambe pred droni. "Zaščita ustavnih organov ima ob abstraktni varnostni grožnji poseben pomen," je po poročanju nemških medijev poudaril Dobrindt.

Zvezna policija lahko pomaga le začasno

Klöcknerjeva je notranje ministrstvo že decembra vprašala, v kolikšni meri bi lahko novo enoto nemške zvezne policije za obrambo pred droni uporabili tudi za varovanje parlamenta. Odgovor ministrstva pa kaže, da zvezna policija Bundestaga ne more trajno varovati kot pristojni organ, temveč lahko ukrepa le začasno, in sicer v okviru pomoči drugim organom.

Nemški notranji minister Alexander Dobrindt opozarja na povečano nevarnost morebitnih napadov z droni na Bundestag. Foto: Guliverimage Dobrindt je ob tem opozoril, da je za varnost na tem območju v osnovi pristojna berlinska deželna policija. Uprava Bundestaga naj bi se zato že pisno obrnila na berlinsko senatorko za notranje zadeve Iris Spranger (SPD).

Berlin išče skupne rešitve

Po poročanju Rheinische Post je direktor Bundestaga Paul Göttke v pismu zapisal, da je po razjasnitvi pristojnosti zdaj ključnega pomena čim hitreje določiti skupne korake za učinkovito obrambo pred droni. Prvi pogovori o praktični izvedbi naj bi že potekali.

Območje okoli Bundestaga sicer že zdaj velja za posebej občutljiv zračni prostor. V širšem krogu okoli sedeža nemškega parlamenta velja območje omejenega letenja, zato so preleti z droni dovoljeni le pod posebnimi pogoji oziroma z dovoljenjem pristojnih organov.

Droni vse večji varnostni izziv

Razprava o zaščiti Bundestaga poteka v času, ko Nemčija in druge evropske države vse več pozornosti namenjajo grožnjam iz zraka. Droni so v zadnjih letih postali pomemben varnostni izziv: lahko se uporabljajo za opazovanje, motenje kritične infrastrukture, tihotapljenje ali tudi za napade. Zato nemške oblasti krepijo zmogljivosti za njihovo zaznavanje, elektronsko motenje in prestrezanje.

Dobrindt je že pred tem opozarjal, da se Nemčija pri dronih sooča z nekakšno tekmo med grožnjami in obrambnimi zmogljivostmi. Po njegovem mnenju mora država hitreje razvijati sisteme, ki omogočajo načelo "zaznati, odbiti, prestreči".

Težava niso le droni, temveč tudi pristojnosti

Primer Bundestaga pa kaže, da tehnološko vprašanje ni edina težava. Enako pomembno je tudi vprašanje pristojnosti: kdo sme ukrepati, kdaj in s kakšnimi sredstvi. Prav ta razmejitev med zvezno policijo, deželnimi organi in drugimi varnostnimi službami bo po ocenah nemških medijev ključna za vzpostavitev učinkovite zaščite političnega središča v Berlinu.