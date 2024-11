V Beogradu rušijo znameniti hotel Jugoslavija

Hotel Jugoslavija z več kot 600 sobami in apartmaji je bil eden najbolj znanih hotelov v Beogradu. Zgradili so ga leta 1969 in je bil znan po svoji veličastni arhitekturi. Nekaj časa je veljal tudi za enega od največjih in najbolj luksuznih hotelov v Evropi.

V njem so med drugim bivale kraljeve družine, tudi britanska kraljica Elizabeta II., zvezdnica Tina Turner, nekdanja ameriška predsednika Jimmy Carter in Richard Nixon ter nekdanji nemški kancler Willy Brandt.

Po razpadu Jugoslavije je začel izgubljati svoj nekdanji sijaj. Za obiskovalce so ga zaprli leta 2006, leta 2013 pa so del hotela ponovno odprli.

Modernistični hotel je bil tudi priljubljeno zbirališče domačinov, ki so želeli rušenje preprečiti s protesti.

Marca so hotel prodali na dražbi, kupila ga je družba Millenium Team, eno vodilnih gradbenih podjetij v Srbiji. Na njegovem mestu bodo zgradili nov stanovanjsko-poslovni kompleks z luksuznim hotelom. Skupna vrednost naložb v ta projekt bo v prihodnjih štirih letih znašala več kot 400 milijonov evrov.

Foto: Guliverimage