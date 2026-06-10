V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčenja, v torek zvečer izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več sto izgrednikov zažigalo stavbe in vozila, tudi avtobus, ter blokiralo ceste. Sudanski begunec je bil pred tem obtožen poskusa umora in bo danes stopil pred sodnika.

Več sto protestnikov, med katerimi so bili številni zamaskirani, se je v torek zvečer zbralo na več lokacijah v mestu, ki ga je pred tem pretresel posnetek ponedeljkovega napada z nožem, po katerem je 40-letni moški v resnem stanju.

Med izgredi je bilo zažganih več avtomobilov in celo avtobus. Zagorelo je tudi v več stanovanjskih hišah na severu Belfasta, pri čemer so številni prebivalci morali zapustiti svoje domove, iz ene od zažganih hiš so družino reševali gasilci, poročajo britanski BBC in tuje tiskovne agencije.

Premierka pozvala k umiritvi

"To, da skupine zamaskiranih moških s požigi družine preganjajo z njihovih domov, ni nič drugega kot ogabna strahopetnost," se je na dogajanje odzvala severnoirska premierka Michelle O'Neill, ki je tako kot ostali politiki obsodila proteste ter pozvala k umiritvi. Kot je še sporočila, "so rasizem, ustrahovanje in nasilje napačni, kjerkoli se pojavijo". Za napade, ki so se zgodili v torek zvečer, pa po njenih besedah ni opravičila.

Lokalni pastor, ki je po navedbah BBC napadenim priskočil na pomoč, je povedal, da so ljudi z njihovih domov preganjali, ker so temnopolti. V več delih Severne Irske, pa tudi v drugih delih Velike Britanije, kot denimo v Glasgowu, Edinburghu in Southamptonu, so se sicer odvili tudi mirni protesti.

Osumljenec za ponedeljkov napad je bil medtem v torek zvečer obtožen poskusa umora, posedovanja orožja z rezilom na javnem mestu ter groženj z ubojem. 30-letnik bo še danes stopil pred sodnika.

Več vidnih političnih osebnosti, kritičnih do priseljevanja, vključno z vodjem stranke Reform UK Nigelom Farageom in predsednikom še ene skrajno desne stranke Restore Britain Rupertom Lowom, je zahtevalo podrobnosti o napadalcu, čigar imena oblasti sicer niso objavile. Notranje ministrstvo je potrdilo, da gre za sudanskega begunca z dovoljenjem za bivanje do leta 2028. V Veliko Britanijo je prek Pariza in nato Dublina prispel leta 2023.