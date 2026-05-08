V banki v kraju Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška so danes zajeli več talcev, poroča nemški časnik Spiegel, ki se sklicuje na navedbe policije. Na prizorišču so številni policisti.

Policijo so o incidentu obvestili ob 9. uri. Domnevajo, da je v banki več storilcev in talcev.

Po navedbah policije je eden od talcev voznik vozila za prevoz denarja.

Zadrževali naj bi se v trezorju

Incident se je zgodil v mestu Sinzig v poslovalnici Volksbank. Na terenu so okrepljene policijske sile, vključno s specialnimi enotami, širše območje preletavajo helikopterji, piše Bild.

Drama se je, kot kaže, začela, ko se je pred banko ustavil oklepni kombi za prevoz denarja. V trenutku, ko je eden od zaposlenih v varnostnem podjetju izstopil iz vozila, da bi vstopil v banko, ga je prestregel neznani moški in mu grozil. Ugrabitelj in zaposleni naj bi bila zdaj v trezorju banke.

"Po trenutnih informacijah menimo, da je v banki več storilcev in talcev," je dejal tiskovni predstavnik policije.

Natančnejših informacij za zdaj ni, še poroča Spiegel. Foto: omrežje X/posnetek zaslona

Policija je območje okoli banke zaprla za javnost, ob tem pa zatrdila, da zunaj tega območja ni nevarnosti za prebivalce.