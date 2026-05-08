Petek, 8. 5. 2026, 11.45
V banki na zahodu Nemčije zajeli talce
V banki v kraju Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška so danes zajeli več talcev, poroča nemški časnik Spiegel, ki se sklicuje na navedbe policije. Na prizorišču so številni policisti.
Policijo so o incidentu obvestili ob 9. uri. Domnevajo, da je v banki več storilcev in talcev.
Po navedbah policije je eden od talcev voznik vozila za prevoz denarja.
Zadrževali naj bi se v trezorju
Incident se je zgodil v mestu Sinzig v poslovalnici Volksbank. Na terenu so okrepljene policijske sile, vključno s specialnimi enotami, širše območje preletavajo helikopterji, piše Bild.
Drama se je, kot kaže, začela, ko se je pred banko ustavil oklepni kombi za prevoz denarja. V trenutku, ko je eden od zaposlenih v varnostnem podjetju izstopil iz vozila, da bi vstopil v banko, ga je prestregel neznani moški in mu grozil. Ugrabitelj in zaposleni naj bi bila zdaj v trezorju banke.
"Po trenutnih informacijah menimo, da je v banki več storilcev in talcev," je dejal tiskovni predstavnik policije.
Natančnejših informacij za zdaj ni, še poroča Spiegel.
Policija je območje okoli banke zaprla za javnost, ob tem pa zatrdila, da zunaj tega območja ni nevarnosti za prebivalce.
In Sinzig in Rheinland-Pfalz ist es laut der Polizei zu einer Geiselnahme in einer Bankfiliale gekommen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. https://t.co/C1W48DV6SE— DER SPIEGEL (@derspiegel) May 8, 2026