V Avstriji uvedli preiskavo zaradi t.i. vikend ostrostrelcev

V Avstriji poteka preiskava proti dvema osebama zaradi suma, da sta med zadnjo vojno v Bosni in Hercegovini plačali, da bi lahko kot ostrostrelca streljali na civiliste v obleganem Sarajevu, je danes sporočilo avstrijsko pravosodno ministrstvo.

"Od 25. aprila poteka preiskava proti avstrijskemu državljanu in doslej še neidentificiranemu storilcu v zvezi z morebitnim sodelovanjem v tako imenovanih 'ostrostrelskih turah' v Sarajevu med vojno v BiH," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo ministrstvo.

Slovenski režiser Miran Zupanič je leta 2022 v dokumentarnem filmu Sarajevo safari prikazal zgodbo o bogatih zahodnjakih, ki so med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995 plačevali vojski bosanskih Srbov, da so lahko med obleganjem Sarajeva streljali na prebivalce mesta.

Zaradi teh t. i. vikend ostrostrelcev je nato nekdanja županja Sarajeva Benjamina Karić na tožilstvo BiH vložila prijavo proti neznanim osebam. Tožilstvo BiH, ki še vedno vodi preiskavo, pa je italijanskemu sodstvu poslalo zahtevo za informacije.

V Italiji je nato oktobra lani tožilstvo v Milanu sprožilo preiskavo, prvega osumljenca pa so zaslišali februarja letos na podlagi pričevanj prebivalcev njegove vasi. Obtožbe je zanikal.

Italijanski preiskovalni novinar Ezio Gavazzeni, ki je vložil prijavo na tožilstvo v Milanu, pa je v svoji zadnji knjigi navedel, da so bili vikend ostrostrelci večinoma Italijani, ki so jim prevoz v BiH organizirale posebne agencije. Navedel je tudi pričevanje nekdanjega francoskega vojaka, ki je spremljal manjše skupine strelcev. Po njegovih besedah so prihajali iz Italije, Francije, Belgije, Švice, Avstrije in Rusije.

Avstrijsko pravosodno ministrstvo je v izjavi za lokalne medije danes še poudarilo, da preiskava avstrijskega tožilstva ne temelji na ugotovitvah Gavazzenija, ampak na drugem viru.

Med obleganjem Sarajeva med aprilom 1992 in decembrom 1995, ki je bilo najdaljše v zgodovini sodobnih vojn, je bilo po uradnih podatkih ubitih več kot 11.500 ljudi, med njimi več sto otrok. Med vojno v BiH je umrlo skoraj sto tisoč ljudi, od tega polovica civilistov.