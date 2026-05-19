Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
19. 5. 2026,
19.57

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Avstrija ostrostrelec Miran Zupanič safari Sarajevo

Torek, 19. 5. 2026, 19.57

1 ura, 32 minut

V Avstriji uvedli preiskavo zaradi t.i. vikend ostrostrelcev

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Vučko Sarajevo | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

V Avstriji poteka preiskava proti dvema osebama zaradi suma, da sta med zadnjo vojno v Bosni in Hercegovini plačali, da bi lahko kot ostrostrelca streljali na civiliste v obleganem Sarajevu, je danes sporočilo avstrijsko pravosodno ministrstvo.

"Od 25. aprila poteka preiskava proti avstrijskemu državljanu in doslej še neidentificiranemu storilcu v zvezi z morebitnim sodelovanjem v tako imenovanih 'ostrostrelskih turah' v Sarajevu med vojno v BiH," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo ministrstvo.

Slovenski režiser Miran Zupanič je leta 2022 v dokumentarnem filmu Sarajevo safari prikazal zgodbo o bogatih zahodnjakih, ki so med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995 plačevali vojski bosanskih Srbov, da so lahko med obleganjem Sarajeva streljali na prebivalce mesta.

Sarajevo obleganje vojna BiH
Novice Človeški safari v Sarajevu: "Bogataši so plačali, da so z ostrostrelskimi puškami pobijali civiliste"

Zaradi teh t. i. vikend ostrostrelcev je nato nekdanja županja Sarajeva Benjamina Karić na tožilstvo BiH vložila prijavo proti neznanim osebam. Tožilstvo BiH, ki še vedno vodi preiskavo, pa je italijanskemu sodstvu poslalo zahtevo za informacije.

V Italiji je nato oktobra lani tožilstvo v Milanu sprožilo preiskavo, prvega osumljenca pa so zaslišali februarja letos na podlagi pričevanj prebivalcev njegove vasi. Obtožbe je zanikal.

Sarajevo
Novice Grozljivo: v Italiji preiskujejo primer vikend ostrostrelcev v Sarajevu

Italijanski preiskovalni novinar Ezio Gavazzeni, ki je vložil prijavo na tožilstvo v Milanu, pa je v svoji zadnji knjigi navedel, da so bili vikend ostrostrelci večinoma Italijani, ki so jim prevoz v BiH organizirale posebne agencije. Navedel je tudi pričevanje nekdanjega francoskega vojaka, ki je spremljal manjše skupine strelcev. Po njegovih besedah so prihajali iz Italije, Francije, Belgije, Švice, Avstrije in Rusije.

Avstrijsko pravosodno ministrstvo je v izjavi za lokalne medije danes še poudarilo, da preiskava avstrijskega tožilstva ne temelji na ugotovitvah Gavazzenija, ampak na drugem viru.

Sarajevo
Novice Mesto Sarajevo se pridružuje kazenskemu postopku v zvezi s sarajevskim safarijem

Med obleganjem Sarajeva med aprilom 1992 in decembrom 1995, ki je bilo najdaljše v zgodovini sodobnih vojn, je bilo po uradnih podatkih ubitih več kot 11.500 ljudi, med njimi več sto otrok. Med vojno v BiH je umrlo skoraj sto tisoč ljudi, od tega polovica civilistov.

Aleksandar Vučić
Novice Vučić ovaden zaradi domnevne vpletenosti v "sarajevski safari"
Avstrija ostrostrelec Miran Zupanič safari Sarajevo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.