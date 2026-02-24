V Avstraliji bi gradili Trumpov stolp. Jim bo uspelo?

Na avstralski Zlati obali (Gold Coast) načrtujejo gradnjo 91-nadstropnega Trumpovega stolpa, ki bo s 335 metri višine najvišja stavba v Avstraliji. Čeprav je projekt še v razvojni fazi, se je v javnosti med podporniki in nasprotniki projekta vnela burna razprava. Nasprotniki Trumpove politike s peticijo zbirajo podpise in pozivajo k zavrnitvi načrta, medtem ko je na drugi strani župan mesta ideji naklonjen. Direktor nepremičninske agencije, ki stoji za projektom načrtuje, da bo gradnja končana do leta 2032, ko bo Brisbane gostil poletne olimpijske igre.

Avstralsko podjetje za razvoj nepremičnin Altus Property Group načrtuje gradnjo 91-nadstropnega stolpa Trump International Hotel & Tower Gold Coast z luksuznim 6-zvezdičnim hotelom z 285 sobami, vrhunskim nakupovalnim središčem, restavracijami z Michelinovimi zvezdicami in luksuznimi stanovanji. Čeprav je projekt še v razvojni fazi, načrti zanj še niso bili predstavljeni mestnemu svetu, se v javnosti že odvija burna razprava o tem.

Nasprotniki projekta, ki ne želijo biti povezani z blagovno znamko Trump, s peticijo pozivajo k zavrnitvi načrta. Zbrali so že 26 tisoč podpisov. "Zakaj bi sploh želeli imeti karkoli opraviti s Trumpovim prihodom v našo državo? On je strup in na vsak način mora ostati zunaj Avstralije," je dejal eden od podpisnikov spletne peticije, drugi pa je komentiral: "To je najslabša ideja doslej in ne moremo dovoliti, da se to zgodi!" Zemljišče, kjer nameravajo graditi Trumpov stolp je od leta 2013, prazno. Foto: Profimedia

"Ob spremljanju prizorov nasilja nad priseljenci in družbene delitve v ZDA sem se počutila nemočno in iskala način, kako izraziti svoje nasprotovanje projektu," je za CNN povedala pobudnica peticije, ki uporablja psevdonim CK. "Ljudje mislijo, da sem proti ustvarjanju delovnih mest, vendar to sploh ni res. Sem le proti blagovni znamki Trump," je bila jasna. Kot je pojasnila, nameravajo mestnemu svetu Zlate obale predstaviti svoj pogled na situacijo in upajo, da bodo projekt uspeli zaustaviti.

Medtem je dolgoletni župan Zlate obale Tom Tate projektu naklonjen. Za avstralski radio je povedal, da je pred kratkim večerjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v njegovem letovišču Mar-a-Lago na Floridi in da je bil Trump zelo simpatičen. Sam je projekt gradnje Trumpovega stolpa označil kot neverjeten projekt, pri katerem se vse vrti okoli kakovosti.

Projekt bo končan do olimpijskih iger 2032

Avstralski nepremičninski agent in direktor Altus Property Group David Young je temelje za gradnjo Trumpovega stolpa začel graditi že leta 2007, ko je govoril s Trumpovo hčerko Ivanko Trump. Skoraj 20 let pozneje pa je Jung z Ivankinim mlajšim bratom Ericom Trumpom in Trump Organization 14. februarja letos podpisal dogovor o gradnji 335 metrov visokega Trumpovega stolpa, katerega vrednost je ocenjena na skoraj milijardo evrov.

"To bo avstralski, ne ameriški projekt. Nad vhodnimi vrati ne bo imel blagovne znamke Four Seasons ali Ritz Carlton, ampak bo pisalo 'Trump'," je za časopis The Australian dejal Young. Čeprav ni jasno, kdaj bo vloga za gradnjo vložena in ali bo odobrena, Young pričakuje, da bo stavba končana, preden bo Brisbane leta 2032 gostil olimpijske igre.

"To bo ikonična znamenitost na plaži Surfers Paradise, kjer domujejo premožni. Končana bo pred začetkom olimpijskih iger in bo turistični dodatek za same olimpijske igre," je Young povedal za Australian Financial Review.

Podpis pogodbe je na družbenem omrežju X oznanil tudi Eric Trump. "Z velikim ponosom naznanjam, da bo kmalu najvišja stavba v Avstraliji – Trump International Hotel & Tower Gold Coast. To je naš prvi podvig v Avstraliji – izjemna država v vseh pogledih – in neizmerno sem navdušen, da bom lahko za vedno pomagal oblikovati njeno ikonično obzorje. Več sledi ..," je zapisal in objavil fotografijo, kako bo videti Trumpov stolp.