Ameriška vojska je v četrtek v Pacifiku izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog, je sporočilo južno poveljstvo vojske (Southcom). Dodalo je, da so bili v operaciji ubiti trije ljudje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je pojasnil Southcom, se je plovilo na podlagi obveščevalnih podatkov uporabljalo za prevoz drog in je plulo po znani poti za tihotapljenje drog v vzhodnem Tihem oceanu.

"Med akcijo so bili ubiti trije narkoteroristi. Noben pripadnik ameriških oboroženih sil ni bil poškodovan," je dodalo poveljstvo.

ZDA se soočajo s problemom mamil, odgovornost za katerega vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam, zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi.

Kritiki dvomijo, da so napadi dopustni glede na mednarodno pravo, in menijo, da bi lahko šlo celo za izvensodne poboje.