Uresničila se je neverjetno ekstremna vremenska napoved

Francoska televizija TF1 je leta 2014 v sodelovanju s Svetovno meteorološko organizacijo predvajala serijo izmišljenih vremenskih napovedi, ki so gledalce opozarjale , da se planet Zemlja segreva in da bodo poletne temperature leta 2050 ponekod po Franciji lahko presegle tudi 40 stopinj Celzija. Ne bo treba čakati do leta 2050 - v Franciji so namreč ta teden zabeležili enega od najbolj vročih dni v zgodovini meritev. V Bordeauxu se je živo srebro povzpelo do kar 44,6 stopinj Celzija.

Vremenarka TF1 Évelyne Dhéliat leta 2014 najverjetneje ni razmišljala o tem, da bo njena televizija sodržavljane na zelo podobne številke v prihodnosti opozarjala zelo pogosto. Že poleti leta 2019 je namreč predstavila vremensko karto, ki je lokalno napovedovala še višje temperature kot izmišljena za leto 2050 :

Napoved vremena leta 2019. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Prek sedmimi leti, junija 2019, so v kraju Vérargues na jugu države sicer izmerili kar 46 stopinj Celzija, kar je še vedno absolutni francoski temperaturni rekord.

Zelo vroče je tudi letos. V začetku tedna so v Bordeauxu na jugu Francije izmerili kar 44,6 stopinj Celzija, kar je ena od najvišjih zabeleženih temperatur v zgodovini države.

France recorded a high of 44.6°C today.



That’s so far beyond anything seen in the historical record, a 4.2 sigma deviation from the norm that it gives a return period of 87 thousand years.



It’s really difficult to convey just how utterly extreme this is. pic.twitter.com/h7A2Q8zjg5 — Met4Cast - UK Weather (@Met4CastUK) June 23, 2026

Tako je o vročinskem valu v torek poročala Évelyne Dhéliat in trenutne razmere primerjala z izmišljeno napovedjo za leto 2050, ki jo je predstavila leta 2014:

Scary ! France's most famous weather presenter @EvelyneDheliat presented a landmark prediction in 2014 on TF1 of what French weather could be like in a 2050 heatwave



Here she runs the tape back on her 2014 self and compares it with 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲'𝐬 actual figures👇

My English s/t pic.twitter.com/x8A50C2jNs — Alex Taylor (@AlexTaylorNews) June 23, 2026

Evropa v primežu brutalnega vročinskega vala, najbolj na udaru prav Francija



Več kot sto milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Franciji so danes razširili rdeče opozorilo zaradi vročine na 72 departmajev in hkrati izdali opozorilo pred hudimi nevihtami.



Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, kjer bo danes približno 63 milijonov ljudi doživelo temperature nad 30 stopinj, od teh bodo temperature za 53 milijonov ljudi presegle 35 stopinj Celzija. Glede na napovedi bodo temperature presegle 30 stopinj še za več kot 70 milijonov ljudi v Nemčiji, 48 milijonov v Italiji in 38 milijonov v Združenem kraljestvu. (STA)