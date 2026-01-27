Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
27. 1. 2026,
20.03

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump ura sodnega dne

Torek, 27. 1. 2026, 20.03

3 minute

Ura sodnega dne kaže, da smo bližje globalni katastrofi kot kdajkoli prej

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ura sodnega dne | Bulletin of the Atomic Scientists je čas sodnega dne premaknil za štiri sekunde bližje kot pred letom dni. | Foto Guliverimage

Bulletin of the Atomic Scientists je čas sodnega dne premaknil za štiri sekunde bližje kot pred letom dni.

Foto: Guliverimage

Kazalci ure, ki ponazarja nevarnosti, ki prežijo na planet in človeštvo, letos kažejo 85 sekund do polnoči, kar pomeni, da smo bližje globalni katastrofi kot kdajkoli prej, je danes sporočila organizacija Bulletin of the Atomic Scientists. To je posledica vse večje zaskrbljenosti zaradi jedrskega orožja, podnebnih sprememb in dezinformacij.

Bulletin of the Atomic Scientists je čas sodnega dne premaknil za štiri sekunde bližje kot pred letom dni. Ura sodnega dne, ki od leta 1947 simbolizira bližajočo se svetovno kataklizmo, je tako najbliže polnoči v svoji zgodovini, poročajo tuje tiskovne agencije. To pomeni, da je nevarnost, da človeštvo iztrebi samo sebe z jedrsko vojno ali z globalnim segrevanjem, večja kot kadarkoli, odkar so vzpostavili to uro.

"Velike države so postale agresivne"

Simbolično nastavitev ure objavijo enkrat letno, temelji pa na zaskrbljenosti strokovnjakov zaradi agresivnega ravnanja jedrskih sil Rusije, Kitajske in ZDA, podnebne krize, konfliktov v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter možnih vplivov umetne inteligence, so povedali raziskovalci.

Sandra Navidi
Novice Resno svarilo: Za ZDA je že prepozno, Evropa se lahko še reši

"Rusija, Kitajska, ZDA in druge velike države so postale vse bolj agresivne, sovražne in nacionalistične," piše v izjavi organizacije, objavljeni po posvetovanju z odborom, v katerem je osem Nobelovih nagrajencev. Kot so pojasnili, se ruši dosedanja ureditev sveta, kar pospešuje tekmovanje velesil, v katerem zmagovalec pobere vse, in spodkopava mednarodno sodelovanje, ki je ključno za zmanjšanje tveganj jedrske vojne, podnebnih sprememb, zlorabe biotehnologije, potencialne grožnje umetne inteligence in drugih apokaliptičnih nevarnosti.

Zaskrbljenost zaradi Trumpa

Odbor ure sodnega dne je opozoril na povečana tveganja jedrske oboroževalne tekme, saj bo 5. februarja prenehal veljati sporazum Novi Start o zmanjšanju jedrskega orožja med ZDA in Rusijo, zamenjave zanj pa ni. Poleg tega je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z novimi jedrskimi poskusi, prizadeva pa si tudi vzpostaviti protiraketni ščit Zlata kupola.

Simbolično nastavitev ure objavijo enkrat letno, temelji pa na zaskrbljenosti strokovnjakov zaradi agresivnega ravnanja jedrskih sil Rusije, Kitajske in ZDA, podnebne krize, konfliktov v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter možnih vplivov umetne inteligence, so povedali raziskovalci. | Foto: Guliverimage Simbolično nastavitev ure objavijo enkrat letno, temelji pa na zaskrbljenosti strokovnjakov zaradi agresivnega ravnanja jedrskih sil Rusije, Kitajske in ZDA, podnebne krize, konfliktov v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter možnih vplivov umetne inteligence, so povedali raziskovalci. Foto: Guliverimage

Člani odbora so izrazili tudi zaskrbljenost nad dogajanjem v ameriški zvezni državi Minnesota, kjer agenti urada proti priseljevanju agresivno zatirajo proteste in so ustrelili dva ameriška državljana.

Odbor je opozoril tudi na rekordne ravni izpustov ogljikovega dioksida, ključnega dejavnika segrevanja planeta, ker je Trump močno spremenil politiko ZDA v boju proti podnebnim spremembam, zaradi česat so tudi številne druge države spremenile svojo politiko. Izrazil je še zaskrbljenost zaradi hitrega širjenja dezinformacij.

Donald Trump
Novice Resno svarilo: Evropa bo postala nočna mora
Vladimir Putin in Donald Trump
Novice Resno svarilo: Grozi nam velika nevarnost. To sta storila Trump in Putin.
Koncert Marka Perkovića -Thompsona
Novice Resno svarilo: tukaj so nove državljanske vojne
Miriam Meckel
Novice Resno svarilo: Državljanska vojna ni več tabu
Donald Trump ura sodnega dne
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.