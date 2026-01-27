Kazalci ure, ki ponazarja nevarnosti, ki prežijo na planet in človeštvo, letos kažejo 85 sekund do polnoči, kar pomeni, da smo bližje globalni katastrofi kot kdajkoli prej, je danes sporočila organizacija Bulletin of the Atomic Scientists. To je posledica vse večje zaskrbljenosti zaradi jedrskega orožja, podnebnih sprememb in dezinformacij.

Bulletin of the Atomic Scientists je čas sodnega dne premaknil za štiri sekunde bližje kot pred letom dni. Ura sodnega dne, ki od leta 1947 simbolizira bližajočo se svetovno kataklizmo, je tako najbliže polnoči v svoji zgodovini, poročajo tuje tiskovne agencije. To pomeni, da je nevarnost, da človeštvo iztrebi samo sebe z jedrsko vojno ali z globalnim segrevanjem, večja kot kadarkoli, odkar so vzpostavili to uro.

"Velike države so postale agresivne"

Simbolično nastavitev ure objavijo enkrat letno, temelji pa na zaskrbljenosti strokovnjakov zaradi agresivnega ravnanja jedrskih sil Rusije, Kitajske in ZDA, podnebne krize, konfliktov v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter možnih vplivov umetne inteligence, so povedali raziskovalci.

"Rusija, Kitajska, ZDA in druge velike države so postale vse bolj agresivne, sovražne in nacionalistične," piše v izjavi organizacije, objavljeni po posvetovanju z odborom, v katerem je osem Nobelovih nagrajencev. Kot so pojasnili, se ruši dosedanja ureditev sveta, kar pospešuje tekmovanje velesil, v katerem zmagovalec pobere vse, in spodkopava mednarodno sodelovanje, ki je ključno za zmanjšanje tveganj jedrske vojne, podnebnih sprememb, zlorabe biotehnologije, potencialne grožnje umetne inteligence in drugih apokaliptičnih nevarnosti.

Zaskrbljenost zaradi Trumpa

Odbor ure sodnega dne je opozoril na povečana tveganja jedrske oboroževalne tekme, saj bo 5. februarja prenehal veljati sporazum Novi Start o zmanjšanju jedrskega orožja med ZDA in Rusijo, zamenjave zanj pa ni. Poleg tega je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z novimi jedrskimi poskusi, prizadeva pa si tudi vzpostaviti protiraketni ščit Zlata kupola.

Člani odbora so izrazili tudi zaskrbljenost nad dogajanjem v ameriški zvezni državi Minnesota, kjer agenti urada proti priseljevanju agresivno zatirajo proteste in so ustrelili dva ameriška državljana.

Odbor je opozoril tudi na rekordne ravni izpustov ogljikovega dioksida, ključnega dejavnika segrevanja planeta, ker je Trump močno spremenil politiko ZDA v boju proti podnebnim spremembam, zaradi česat so tudi številne druge države spremenile svojo politiko. Izrazil je še zaskrbljenost zaradi hitrega širjenja dezinformacij.