United Group potrdil prodajo medijev skupini Alpac Capital

Mednarodna investicijska skupina Alpac Capital in telekomunikacijsko-medijska skupina United Group sta danes potrdili dogovor o prodaji Adria News Network (ANN). Gre za medijski del poslovanja, v katerega sodijo tudi portal N1 Slovenija ter številni mediji v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

Mednarodna investicijska skupina Alpac Capital in družba Summer Parent, končni delničar skupine United Group, sta danes potrdili, da sta dosegli dogovor o prodaji družbe Adria News. Zaključek transakcije ob odobritvi regulatornih organov pričakujejo v drugi polovici leta 2026, so sporočili iz United Group.

Skupina, v sklopu katere je v Sloveniji poleg N1 Slovenija med drugim tudi telekomunikacijsko podjetje Telemach, je v večinski lasti britanskega sklada BC Partners. Lani je doživela obsežne kadrovske spremembe, februarja pa je vzpostavila tudi okvir upravljanja medijev, ki so po novem združeni v okviru mreže ANN.

Po ustanovitvi ANN je United Group prejela več ponudb potencialnih kupcev za prevzem teh medijev. Alpac Capital so izbrali, ker je ponudil najvišjo vrednost ob hkratnem spoštovanju načel upravljanja in neodvisnosti, določenih že od začetka procesa, so danes še navedli v United Group.

Pri tem so poudarili, da pogodba o nakupu delnic vsebuje pogodbena varovala za ohranitev uredniške in operativne neodvisnosti ANN, jasno ločitev uredniških in poslovnih interesov ter ohranitev neodvisnega zunanjega svetovalnega telesa.

"Po zaključku transakcije se bo United Group v celoti osredotočil na ustvarjanje vrednosti za vse deležnike v svojih telekomunikacijskih, medijskih in tehnoloških dejavnostih na evropskih trgih," je danes sporočil tiskovni predstavnik te skupine.

Alpac Capital: Zavedamo se pomena širitve Evropske unije za Zahodni Balkan

Predstavnik Alpac Capitala pa je ANN označil za pomembno dopolnitev njihovega medijskega portfelja, v katerega nameravajo še naprej vlagati. V skupini so tudi zagotovili, da podpirajo na dejstvih temelječe, nevtralno in neodvisno novinarstvo ter da bodo ohranili evropsko usmeritev medijske mreže.

"Ponosni smo tudi na svojo odprto, evropsko usmerjenost in se zavedamo pomena širitve Evropske unije za Zahodni Balkan. Ta zaveza se bo odražala tudi v uredniških vrednotah in dolgoročni usmeritvi ANN," so še zapisali.

Srbski portal Raskrinkavanje je že sredi meseca poročal, da namerava United Group svoj medijski posel prodati luksemburškemu skladu European Future Media Investments (EFMI), za katerim stoji skupina Alpac Capital, ki je leta 2022 med drugim postala večinska lastnica televizijske mreže Euronews.

Portal naj bi pridobil končno različico pogodbe o prodaji, po kateri naj bi sklad za več televizij in medijev v regiji, vključno z N1, Novo S ter mediji v Črni gori, Sloveniji in BiH, plačal 30 milijonov evrov.

United Group: Šolak skuša s pravnimi postopki in zavajajočimi informacijami medijem ovirati napredek skupine

Ustanovitelj United Group Dragan Šolak in nekdanja glavna izvršna direktorica Victoriya Boklag sta zaradi načrtovane prodaje pred sodiščem v Londonu sprožila postopek proti BC Partners. Foto: Vid Ponikvar

Kot trdita, prodaja poteka brez njunega soglasja in v nasprotju z delničarskim sporazumom, po katerem imata kljub manjšinskemu lastniškemu deležu pravico veta pri ključnih poslovnih odločitvah.

Po njunih navedbah bi načrtovana prodaja velikega dela medijskega poslovanja popolnoma spremenila način delovanja skupine United Group in jo preoblikovala v pretežno telekomunikacijsko družbo. Skrbijo ju tudi morebitni kupec, njegove povezave z oblastmi v Srbiji ter posledice, ki bi jih takšna prodaja lahko imela za uredniško neodvisnost medijev.

United Group je v četrtek zavrnil navedbe, da bi sodni postopki ustanovitelja Šolaka lahko ustavili prodajo medijskega dela skupine. Ob tem so Šolaku očitali, da skuša s pravnimi postopki in zavajajočimi informacijami medijem ovirati napredek skupine.