Alan Greenspan, eden najvplivnejših centralnih bankirjev sodobnega časa, je umrl v starosti sto let. Skoraj dve desetletji je vodil ameriško centralno banko Federal Reserve in odločilno zaznamoval obdobje gospodarske rasti v ZDA. Njegova zapuščina je ostala obremenjena tudi z očitki, da je s politiko deregulacije in nizkih obrestnih mer prispeval k finančni krizi leta 2008.

Alan Greenspan, nekdanji predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), je umrl danes v starosti sto let. Njegova žena, novinarka NBC Andrea Mitchell, je sporočila, da je umrl zaradi zapletov Parkinsonove bolezni.

Greenspan je Fed vodil od leta 1987 do leta 2006, v času predsednikov Ronalda Reagana, Georgea H. W. Busha, Billa Clintona in Georgea W. Busha. Na položaj je prišel le nekaj tednov pred zlomom borz 19. oktobra 1987, znanim kot črni ponedeljek. Takrat je centralna banka hitro zagotovila likvidnost finančnim trgom in s tem pomirila vlagatelje.

V naslednjih letih je Greenspan postal skoraj mitična osebnost svetovnih financ. Zaradi vpliva na trge, gospodarstvo in politične odločitve so ga imenovali kar maestro. Njegove izjave so vlagatelji secirali do zadnje besede, saj je lahko že previdno oblikovan stavek sprožil premike na borzah in valutnih trgih.

Njegov mandat je sovpadal z obdobjem nizke inflacije, razmeroma stabilne rasti in tehnološkega razcveta devetdesetih let. V zgodovino se je zapisal tudi z izrazom iracionalno razkošje, s katerim je leta 1996 opozoril na nevarnost pretiranega navdušenja na delniških trgih. Izraz je pozneje postal sinonim za finančne balone.

Greenspan je Fed vodil skozi več velikih pretresov: zlom borz leta 1987, azijsko finančno krizo, pok tehnološkega balona, recesijo na začetku novega tisočletja in gospodarski šok po terorističnih napadih 11. septembra 2001. Pod njegovim vodstvom je ameriška centralna banka pogosto zniževala obrestne mere, kadar je ocenila, da mora preprečiti širšo finančno paniko.

A po njegovem odhodu s položaja se je ocena njegovega dela močno spremenila. Kritiki so mu očitali, da je bil preveč naklonjen samoregulaciji trgov, da ni dovolj odločno ukrepal proti tveganim hipotekarnim posojilom in da je predolgo vztrajal pri zelo nizkih obrestnih merah. Po finančni krizi leta 2008 so prav te odločitve mnogi videli kot del vzrokov za napihovanje nepremičninskega in kreditnega balona.