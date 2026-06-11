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Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
10.16

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek
Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Četrtek, 11. 6. 2026, 10.16

33 minut

Ukrajinski napad z dronom povzročil požar v ruski rafineriji

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ukrajina, Dron, Shahed | Rafinerija je bila od začetka ruske ofenzive na Ukrajino že večkrat tarča ukrajinskih napadov z droni. | Foto Guliverimage

Rafinerija je bila od začetka ruske ofenzive na Ukrajino že večkrat tarča ukrajinskih napadov z droni.

Foto: Guliverimage

V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom je ponoči v rafineriji nafte v bližini Krasnodara na jugu Rusije izbruhnil požar. Ob tem so ostanki padajočih dronov v regiji ranili tri ljudi, so sporočile ruske oblasti. Ukrajina je ponoči napade izvedla tudi drugod po Rusiji, ki je tudi sama nadaljevala napade na Ukrajino.

Požar je v eni največjih rafinerij v južni Rusiji v kraju Afipski v bližini Krasnodara izbruhnil po napadu z dronom. Po navedbah oblasti so požar do jutra pogasili, medtem ko ranjenih v objektu ni bilo.

Rafinerija je bila od začetka ruske ofenzive na Ukrajino že večkrat tarča ukrajinskih napadov z droni. Od začetka vojne leta 2022 je po poročanju ruskih medijev pridelala približno sedem milijonov ton surove nafte.

Po navedbah guvernerja regije Venjamina Kondratjeva so ostanki padlega drona na stanovanjske stavbe ranili tri ljudi v regiji, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

napad na Rusijo | Foto: Reuters Foto: Reuters Ukrajinske sile so po navedbah ruskih oblasti, ki jih povzema ruska tiskovna agencija Tass, v zadnjih 24 urah napade izvedle tudi na rusko obmejno regijo Belgorod, kjer je bil ubit en človek, deset ljudi je bilo ranjenih.

V ruskih napadih na Ukrajino umrl en človek

Ponoči je napade na Ukrajino nadaljevala tudi Rusija. V napadu z droni v regiji Dnipropetrovsk je bil ubit en človek, še 18 ljudi je bilo ranjenih, medtem ko je bilo v regiji Harkov ranjenih 11 ljudi, ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform povzema lokalne oblasti. Ukrajinske zračne sile so ponoči skupaj sestrelile 195 od 221 ruskih dronov.

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